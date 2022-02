Le maire RN de Moissac Romain Lopez laisse le doute planer sur son parrainage

Romain Lopez est l'une des rares voix qui comptent au Rassemblement National dans l'ex Midi-Pyrénées. Largement élu à Moissac en 2020, orné en 2021 d'une écharpe de conseiller départemental, l'édile de 32 ans fait partie de ces personnalités présentées comme pouvant franchir le Rubicon pour rejoindre Eric Zemmour, eût égard à sa proximité avec Marion Maréchal dont il a été l’assistant parlementaire quand elle était députée du Vaucluse. Fidèle à la nièce, toujours au RN, Romain Lopez n'épargne en tous cas pas sa Présidente.

Vous avez reçu hier (mardi) votre proposition de parrainage de Marine Le Pen, allez-vous la signer ?

"Soyons précis sur les termes. Ce n'est pas un parrainage, c'est une présentation si on se réfère aux termes employés par le Conseil constitutionnel. L'élu présente un candidat au Conseil constitutionnel pour lui assurer sa présence afin qu'il y ait un débat pluriel.

Allez-vous parrainer Marine Le Pen ?

Aujourd'hui, je parrainerais Marine Le Pen, mais il y a un délai qui nous est donné jusqu'au 3 mars, donc je vais regarder ce qui est fait avec attention.

Vous voulez dire que vous pourriez apporter votre parrainage à Eric Zemmour ?

Je redis qu'il s'agit en fait d'une présentation de candidat pour assurer un débat démocratique à l'élection présidentielle, ce n'est pas une adhésion à un candidat ou un parti politique. Donc je regarderai où en sont les divers candidats à la présidentielle en fonction du nombre de parrainages. Je regarderai aussi l'attitude et la manière dont nous abordons au sein du RN cette élection présidentielle. Je fais partie de ceux au Rassemblement National et on est nombreux, même si cette voix n'est pas malheureusement encore très entendue, à vouloir faire un sorte parce qu'il y a des débats apaisés et une volonté de rassemblement de tous les électeurs de la famille nationale, notamment pur un potentiel rapprochement.

Donc vous comprenez Marion Maréchal qui a annoncé qu'elle ne soutiendrait pas Marine Le Pen et qu'elle pourrait se rallier à Eric Zemmour ?

Elle réfléchit encore, sa décision n'est pas entérinée. Mais elle ne doit surprendre personne et surtout pas Marine Le Pen. Depuis des années, Marion Maréchal a essayé d’apporter des propositions, un positionnement politique aussi qui n'a jamais été entendu au sein du RN. Donc ce n'est pas Marion Maréchal qui s'est écartée du RN, c'est le RN qui a délaissé Marion Maréchal.

Si je résume votre pensée, vous dîtes qu'il faut arrêter de matraquer Eric Zemmour parce car il sera bien utile dans l'entre-deux-tours...

Il aura une réserve de voix considérable. Ce sera la première fois que Marine Le Pen aura cette réserve de voix. Par conséquent, si on s'envoie des obus dans la figure, ce sera compliqué , au soir du premier tour, d'aller demander la voix à ses électeurs. C'est pour cela qu'il faut d'ores et déjà avoir une attitude constructive. Ce que ce que fait le camp Eric Zemmour, peu importe. Moi, je suis pas chez Eric Zemmour, actuellement. Aujourd'hui, je suis au Rassemblement national. En tant qu'élu et cadre du RN, je souhaite les porte-paroles de Marine Le Pen, et Marine Le Pen elle-même reviennent à la raison sur certains de leurs propos que je trouve totalement déplacés.

Êtes-vous Zemmour-compatible ? Certains membres de votre équipe à Moissac sont des partisans d'Eric Zemmour...

Ma liste aux municipales représente toutes les tendances à droite. J'ai des élus qui voteront Zemmour, d'autres pour Marine Le Pen. J'ai même des élus qui, en 2017, ont voté François Fillon. Donc, c'est un échantillon de toutes les sensibilités de droite. Mon communicant a fait le choix de soutenir Eric Zemmour et d'être son représentant dans la deuxième circonscription de Tarn-et-Garonne (NDLR : Bruno Lervoire, ancien n°1 du RN dans le Lot), libre à lui. Moi, je ne demande pas à mes collaborateurs qu'ils aient la carte de tel ou tel parti. C'est une démarche qui leur appartient et qui est indépendante de leur engagement à mes côtés.

Serez-vous candidat aux législatives en juin ?

C'est le temps de la présidentielle pour le moment. Il faut travailler le rassemblement durant cette présidentielle, pour l'après-législatives. Mais ce qui est certain, c'est que j'espère que ce rassemblement se fera autour d'un candidat qui porte nos sensibilités pour battre Sylvia Pinel, une députée qu'on ne voit jamais sur le terrain, sauf lorsque les élections approchent, ou dans les communes dirigées par le PRG. Là, bizarrement, des articles fleurissent à sa gloire dans La Dépêche du Midi.

Qui viendra en premier en campagne à Moissac, Eric Zemmour ou Marine Le Pen ?

L'équipe de Marine Le Pen m'a contacté pour qu'elle fasse un tour dans la région, notamment à Moissac. Le calendrier n'est pas encore déterminé. Concernant Eric Zemmour, je n'ai pas d'information, je ne suis pas en contact avec ses équipes."