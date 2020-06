"Romain Lopez peut enfin permettre à Moissac de sortir de l'ornière", dit Julien Leonardelli

Moissac, ville historiquement de gauche du Tarn-et-Garonne, va-t-elle basculer ce dimanche lors du deuxième tour des élections municipales ? Le balotage est en tout cas très favorable pour Romain Lopez. Le candidat du Rassemblement national est arrivé en tête du 1er tour avec 47% des voix. Estelle Hemmami, sa désormais unique adversaire divers gauche, a récolté 23% des suffrages.

"Nous sommes sur le pont pour inciter les électeurs à se rendre aux urnes." — Julien Leonardelli

Julien Leonardelli, conseiller régional et délégué départemental du Rassemblement national en Haute-Garonne, se dit confiant pour son candidat. "Toute l'équipe s'est mobilisée et se mobilise encore pour rencontrer l'ensemble des Moissagais, les inviter à se rendre aux urnes dès dimanche prochain à Moissac et dans les autres villes puisque vous avez remarqué que l’abstention a été très importante", explique celui qui a échoué aux municipales à Fronton. En effet, plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé au 1er tour à Moissac.

Pour Julien Leonardelli, la victoire du RN permettra à Moissac "de sortir de l'ornière dans laquelle elle est". Beaucoup d'habitants, rencontrés par France Bleu Occitanie, attendent avec impatience la fin de la campagne dans une ville surtout marquée par la pauvreté.