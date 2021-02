Romans-sur-Isère : l'élection de Marie-Hélène Thoraval annulée, la maire inéligible pour un an

C'est un véritable coup de théâtre et une décision rarissime d'un tribunal administratif lors d'un recours suite à des élections municipales. Suite au recours de Thomas Huriez, ce n'est pas le scrutin lui-même qui est annulé mais ce sont les comptes de campagne de Marie-Hélène Thoraval qui sont rejetés. L'élection de Marie-Hélène Thoraval en tant que conseillère municipale est annulée. Elle est déclarée inéligible pour un an.

En cause : la visite de Laurent Wauquiez 4 jours avant le scrutin

Cette décision est motivée par la présence du président de région Laurent Wauquiez le 24 juin 2020 à Romans-sur-Isère, soit 4 jours avant le deuxième tour des élections municipales. Il vient alors présenter le spectacle son et lumière financé par la région qui doit être projeté sur le musée international de la chaussure durant l'été. Laurent Wauquiez annonce également le soutien financier de la région pour un complexe sportif. Or, le coût de l'accueil du président de région est alors supporté par la commune selon le tribunal administratif qui souligne dans ses conclusions que "les diverses dépenses nécessairement consacrées à ce type d’évènement constituent une aide de la commune de Romans-sur-Isère au bénéfice de la campagne électorale de Mme Thoraval." Et pour les magistrats, la maire sortante ne pouvait l'ignorer.

La maire de Romans-sur-Isère va faire appel. Cet appel est suspensif et lui permet donc de rester à la tête de la ville jusqu'à la décision du conseil d'Etat.