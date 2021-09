Romans-sur-Isère : le rapporteur public préconise au Conseil d'Etat de valider l'élection du maire

Marie-Hélène Thoraval va t'elle rester maire de Romans ? C'est tout l'enjeu de l'audience prévue demain jeudi 23 septembre devant le Conseil d'Etat. Mais dès ce mercredi matin l'élue romanaise a reçu un signal favorable. Le rapporteur public a déjà rendu ses conclusions et il recommande d'annuler la décision du Tribunal Administratif de Grenoble. Ce jugement du 11 février dernier invalide l'élection de Marie-Hélène Thoraval. Le rapporteur public recommande l'annulation de ce jugement.

Le rapporteur public est le plus souvent suivi par les juges, mais il faudra attendre encore trois semaines après l'audience de jeudi pour connaître le délibéré du Conseil d'Etat et donc savoir si la maire de Romans reste élue ou non.