"Ma vie est un roman d'aventures" : Roselyne Bachelot raconte son parcours dans un livre

Le journaliste Arnaud Wajdzik publie un livre d'entretiens avec Roselyne Bachelot. 76 ans, quatre fois ministre, la femme politique y raconte son parcours, la politique dès le plus jeune âge dans une famille baignée dans le gaullisme. Elle est en effet la fille du député gaulliste Jean Narquin. Roselyne Bachelot, évoque aussi son éducation chez sœurs et comment elle est devenue, comme elle dit, une "mécréante".

Après des études de pharmacie, Roselyne Bachelot entre en politique. Dans ce livre d'entretiens, elle évoque son parcours de combattante pour s'imposer en 1982 dans ce monde "macho". Olivier Guichard, l'ancien président de la région des Pays de la Loire, l'avait qualifiée d'"emmerdeuse". Elle assume.

Roselyne Bachelot, "Entretiens" aux éditions Ouest-France © Radio France - Bertrand Pidance

Tous les sujets sauf un

Dans ses entretiens avec Arnaud Wajdzik, Roselyne Bachelot revient sur les grands moments de son parcours en politique, au Conseil général du Maine-et-Loire, puis au Conseil régional des Pays de la Loire, jusqu'aux ministères avec notamment son discours en faveur du Pacs, à l'Assemblée nationale, en 1998. Roselyne Bachelot évoque tous les sujets, son amitié avec Jacques Chirac, sa proximité avec François Fillon :"Plus qu'un ami, c'était mon frère".

En fait, il n'y a qu'un seul sujet qu'il ne faut pas aborder, c'est celui de ses tenues vestimentaires. À la dernière question d'Arnaud Wajdzik sur son style vestimentaire, Roselyne Bachelot répond : "Ras le bol. J'en ai plus qu'assez qu'on me réduise à des questions vestimentaires. Cela fait quarante ans que ça dure et ça commence à bien faire !".

"Roselyne Bachelot : Entretiens" est publié aux Éditions Ouest-France. Quinze euros.

