Rouen : le maire Nicolas Mayer-Rossignol candidat à la tête du Parti Socialiste

"Je serai le candidat pour Refondations pour être premier secrétaire du Parti Socialiste." Nicolas Mayer-Rossignol officialise ce vendredi son entrée dans la course à la tête du PS.

Le maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie était déjà porte-parole du mouvement "Refondations", qui veut incarner "une voie centrale pour rassembler tous les socialistes sur l'essentiel" et rompre avec la politique menée par l'actuel premier secrétaire, Olivier Faure. Car la conséquence de cette politique, selon Nicolas Mayer-Rossignol, c'est qu'aujourd'hui "le bloc de gauche, c'est le plus faible des trois blocs qui structurent notre vie politique".

"J'ai bien à faire à Rouen"

"Je ne me résigne pas à ce que l'extrême-droite soit aux portes du pouvoir national, poursuit l'élu rouennais, et puisse gagner en 2027. Je ne me résigne pas non plus à ce que la gauche soit dans une dérive populiste, il faut bien l'appeler comme ça." Nicolas Mayer-Rossignol déplore ainsi le fait que le centre de gravité de la gauche se soit décalé vers La France Insoumise.

Le Parti Socialiste, qui reste sur un plus bas historique à la présidentielle de 2022 (Anne Hidalgo, qui était soutenue notamment par Nicolas Mayer-Rossignol, avait obtenu 1,75% des suffrages), navigue d'échec en échec aux différentes élections. "Quand le PSG perd 5 matchs d'affilée, en général on se pose la question de la stratégie et du coach", tacle NMR.

Quant à une éventuelle ambition personnelle pour la présidentielle de 2027, la réponse est sans appel : "Non, non, pas du tout. On est sur un collectif. Encore une fois, et ce n'est pas de la langue de bois que de vous répondre comme ça, j'ai bien à faire à Rouen et je suis très heureux d'être maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie."

Les militants socialistes éliront leur nouveau premier secrétaire d'ici au congrès du PS, qui se tiendra du 27 au 29 janvier prochain à Marseille. Les deux autres candidats sont Olivier Faure, l'actuel premier secrétaire, et Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin.