Route du Rhum : polémique autour de Florent de Kersauson, candidat RN dans le Morbihan aux régionales

Après la société Pen Duick, c'est au tour de la ville de Saint-Malo de réagir alors que Florent de Kersauson, tête de liste du Rassemblement national aux élections régionales dans le Morbihan, se dit être l'un des fondateurs de la Route du Rhum en 1978. C'est ainsi que Marine le Pen l'a présenté jeudi 6 mai lors de sa venue à la Trinité-sur-Mer pour annoncer la candidature du frère du célèbre navigateur.

Pen Duick a réagi ce week-end

Déjà ce week-end, la société Pen Duick organisatrice de la Route du Rhum a réagi, rapporte l'AFP: "La société Pen Duick, propriétaire de la Route du Rhum, et la société OC Sport Pen Duick, organisatrice de la Route du Rhum, tiennent à rappeler que M. Florent de Kersauson est allé en justice en 2007 pour revendiquer des droits intellectuels sur la Route du Rhum et qu'il a été débouté de ses demandes, comme confirmé par la décision de la cour de Cassation du 8 octobre 2013", selon ce communiqué. "Florent de Kersauson ne peut donc pas se présenter ou être présenté par les médias, conformément à cette décision de justice, comme le fondateur de la course".

La ville de Saint-Malo plutôt agacée

La ville de Saint-Malo a aussi réagi dimanche 9 mai dans un communiqué signé du maire LR Gilles Lurton rappelant que la course transatlantique a été créée par Michel Etevenon, décédé en 2001. "La Ville de Saint-Malo et ses élus tiennent à rendre un hommage appuyé à Michel Etevenon, fait citoyen d’honneur de notre Ville et à lui exprimer toute la gratitude des Malouines et des Malouins".