Interrogé sur le passage de certaines routes départementales et nationales à 80 km/h au lieu de 90, le député "La République en marche" du Bergeracois, Michel Delpon, a assuré ce lundi matin sur France Bleu Périgord qu'il n'y "est pas favorable".

Un peu plus d'un an après son élection à l'Assemblée nationale, le député "La République en Marche" du Bergeracois, Michel Delpon était ce lundi 25 juin l'invité politique de France Bleu Périgord. L'élu a été interrogé sur le passage, dès dimanche prochain, à 80 km/h au lieu de 90 de certaines routes départementales et nationales.

"C'est un dossier pour lequel nous n'avons pas légiféré, c'est un décret du premier ministre," a d'abord dit le député du Bergeracois. "Je ne suis pas favorable. Dans les négociations j'ai proposé de l'appliquer pour les routes non balisées. Je souhaite qu'on maintienne le 90 km/h sur les routes signalisées avec des lignes blanches ou pointillées. Nous n'avons pas été entendu."

Ce dimanche 1er juillet, le décret autorisant le passage à 80 km/h au lieu de 90 sur les routes secondaires entrera officiellement en vigueur. En Dordogne, 5.000 kilomètres de bitume sont concernés.