L'ancienne nageuse et nouvelle ministre des Sports, Roxanna Maracineanu

Paris, France

Quand elle prend sa retraite sportive en 2004, Roxana Maracineanu ne sait pas exactement vers quoi elle va s'orienter. Elle devient rapidement consultante pour plusieurs médias. Jusqu'à ce que Jean-Paul Huchon se rapproche d'elle. On retrouve alors le nom de la nageuse sur les listes socialistes pour les élections régionales, dans les Hauts-de-Seine.

" Quelqu'un de ferme, calme et travailleur "

Elue, Roxana Maracineanu prend son poste très à coeur. "C'était une conseillère calme, ferme, sérieuse et travailleuse. Timide parfois, mais déterminée" se souvient l'ancien président de la Région Ile-de-France, Jean-Paul Huchon. Dans l'Hemicycle, elle défend un sujet qui lui tient à coeur depuis longtemps : l'apprentissage de la natation, avec le Plan Piscine.

En 2015 l'aventure politique s'arrête, mais pas l'engagement. Il devient associatif. Roxana Maracineanu monte Educa'team et J'peupa G piscine. Deux associations pour apprendre à nager avec des leçons et des stages, pour adultes et pour enfants à la piscine de Clamart, dans les Hauts-de-Seine. En juillet dernier elle lance un coup de gueule contre le trop grand nombre de noyades pendant l'été. Reçue à Matignon, Roxana Maracineanu prend là un premier contact qui se concrétise aujourd'hui, avec son tout nouveau poste ministériel.