Roxana Maracineanu veut "sécuriser" les enfants en leur apprenant les bases de la natation dès 4 ans

Invitée de Ma France sur France Bleu, Roxana Maracineanu, ministre des Sports, a détaillé le déploiement du programme "Aisance aquatique" qui a pour ambition de donner les bases de la natation aux enfants dès l'âge de 4 ans. Un quart des décès par noyade concerne les enfants de moins de six ans.

La ministre des Sports Roxana Maracineanu a déclaré ce vendredi sur France Bleu que l'apprentissage de la nage et de l'aisance aquatique chez les enfants étaient l'une des priorités de son ministère. Invitée de Ma France entre 13h et 14h, la ministre réagissait notamment au nombre des noyades accidentelles recensées cet été : 1.119 entre le 1er juin et le 21 août, selon la dernière enquête Noyades de Santé publique France.

L'objectif conjoint du ministère des Sports, en lien avec celui de l'Education nationale est "de sécuriser nos enfants dès le plus jeune âge. Un quart des décès [par noyade] concerne les enfants de moins 6 ans, souvent dans les piscines familiales. Des enfants qui échappent à la surveillance des parents. Nous voulons sensibiliser les parents à l'importance de la surveillance, aux premiers gestes de secours", a expliqué Roxana Maracineanu.

Accessible à tous les enfants dès l'âge de 4 ans

En lien avec l'Education nationale, son ministère a engagé en 2019 un programme baptisé "Aisance aquatique" pour que "dès l'école maternelle, dès l'âge de 4 ans, on puisse travailler sur l'aisance aquatique, une première étape pour aller vers l'apprentissage de la natation". Ce dispositif est accessible à tous les enfants, soit sur le temps scolaire avec les "classes bleues", avec des sessions de 8 séances dans l'eau, réparties sur une ou deux semaines, soit sur le temps extrascolaire avec les "stages bleus", proposés dans les centres de loisirs, les associations ou les clubs pendant les vacances. L'intégralité des départements proposeront ce dispositif en 2022 indique le gouvernement.

Ce site du gouvernement recense les bassins qui proposent le programme près de chez vous.

Retard du déploiement du plan en raison du Covid

Roxana Maracineanu a vanté une méthode d'apprentissage innovante où les séances sont rassemblées sur une semaine ou deux. "Des séances tous les jours, jusqu'à ce qu'on sache flotter, se mettre sur le dos et pouvoir respirer pour éventuellement pouvoir appeler à l'aide ou se déplacer et sortir de sa piscine", a-t-elle précisé. Engagé en 2019, le déploiement de ce plan "Aisance aquatique" a pris du retard en raison de la crise sanitaire et de la fermeture prolongée des piscines.

Autre volet de ce programme gouvernemental, l'acheminent de petits bassins mobiles dans les zones rurales où il n'y pas forcément de piscines accessibles. Ces bassins peuvent être amenés dans les cours de récréation, les formations peuvent également être dispensées chez les personnes qui ont une piscines à domicile afin de "sensibiliser les enfants du voisinage avec l'intervention de maîtres nageurs diplômés et spécialisés dans l'aisance aquatique", a détaillé la ministre.

"Nous n'avons pas besoin de grands bassins ou de grands centres aquatiques pour apprendre à des enfants de maternelle à nager. Il faut simplement pouvoir les mettre en situation de grande profondeur où ils ne vont pas avoir pied et de leur apporter cet apprentissage vraiment efficace", a conclu Roxana Maracineanu.

50 millions pour rénover ou construire les piscines

Le gouvernement a également débloqué une enveloppe de 50 millions d'euros dans le cadre du plan France Relance afin de rénover les piscines sur le territoire national et de construire des piscines dans les lieux qui en sont dépourvus. A la suite de la visite d'Emmanuel Macron, un grand plan sera mis en place spécialement à Marseille.