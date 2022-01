Le Premier ministre britannique Boris Johnson a reconnu ce mercredi devant les députés sa présence à une fête à Downing Street en plein confinement en 2020 et a présenté ses "excuses".

Royaume-Uni : Boris Johnson admet sa présence à une fête pendant le confinement et s'excuse

House of Commons

Accusé d'avoir participé à une fête alcoolisée dans sa résidence officielle du 10, Downing Street en mai 2020, soit en plein confinement lié au Covid-19, le Premier ministre britannique Boris Johnson a présenté "du fond du coeur" ses excuses à la population britannique ce mercredi. "Je comprends la colère qui les anime à mon encontre et à l'encontre du gouvernement que je conduis lorsqu'ils imaginent qu'à Downing Street, les règles ne sont pas respectées par ceux qui font les règles", a-t-il dit devant la Chambre des communes, l'équivalent de l'Assemblée nationale.

Le chef du gouvernement britannique a dit regretter son comportement tout en assurant, sous les huées des députés d'opposition, avoir pensé que le rassemblement controversé était en fait une réunion de travail. "Je me suis rendu dans le jardin un peu après 18h00 le 20 mai 2020 pour remercier le personnel avant de regagner mon bureau 25 minutes plus tard pour reprendre le travail", a-t-il expliqué. "Avec le recul, j'aurais dû leur demander de rentrer."

Selon des informations divulguées en début de semaine par la chaîne ITV, une invitation intitulée "Apportez votre alcool" a été envoyée par courriel en mai 2020 à une centaine de personnes par le secrétaire personnel de Boris Johnson, Martin Reynolds. La fête avait finalement rassemblé une quarantaine de convives, dont le chef du gouvernement et sa future épouse Carrie, alors même que les écoles, pubs et restaurants étaient fermés en Grande-Bretagne. A cette époque, seules deux personnes étaient autorisées à se retrouver en extérieur et de nombreux Britanniques n'avaient pas pu dire adieu à leurs proches mourants hospitalisés, d'où l'ampleur de la colère provoquée par cet événement.

Accusant Boris Johnson de "mentir comme un arracheur de dents", le chef de l'opposition travailliste Keir Starmer a jugé la défense du Premier ministre "tellement ridicule" qu'elle en est "insultante" pour les Britanniques. _"Aura-t-il maintenant la décence de démissionner?"a-t-il lancé. "La fête est finie, Monsieur le Premier ministre", a lancé Keir Starmer des bancs de l'opposition. "Après des mois de tromperie, (voici) le spectacle pathétique d'un homme qui est arrivé au bout du chemin."_

Les indépendantistes écossais du SNP et les libéraux-démocrates ont également demandé son départ. Sur ce point, Boris Johnson a renvoyé à l'enquête interne menée par la haute-fonctionnaire Sue Gray.

Une popularité qui dégringole

La popularité de Boris Johnson, arrivé au pouvoir en juillet 2019 à l'issue d'une victoire écrasante des conservateurs aux élections législatives, pâtit depuis plusieurs mois de la gestion par son gouvernement de la crise sanitaire et d'une série d'autres scandales. Entre autres, des soupçons de mensonge sur le financement de la luxueuse rénovation de son appartement de fonction, d'attribution de contrats entre amis durant la pandémie ou encore des accusations de favoritisme.

Plus de la moitié des Britanniques souhaiteraient désormais qu'il démissionne, selon les derniers sondages en date, et il se murmure que les députés conservateurs, qui peuvent déclencher un vote de défiance si 54 d'entre eux, sur 360, en font la demande par écrit, commencent à songer sérieusement à l'hypothèse de son éviction.