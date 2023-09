RSA conditionné à 15 heures d'activités : l'Aveyron le teste depuis quelques mois

Ce jeudi 28 septembre, les députés de la majorité présidentielle ont voté dans la matinée en faveur d'un amendement déposé par LR pour qu'un minimum de 15 heures d'activités obligatoires pour les bénéficiaires du RSA apparaisse dans la loi, comme l'avait voté le Sénat lors de son examen du texte en première lecture. En Occitanie, l’Aveyron teste déjà le RSA conditionné qui pourrait bientôt être appliqué partout en France.

18 territoires pilotes

Un dispositif qui est testé depuis le mois de mai dans 18 "territoires pilotes" en France. En Occitanie, c’est une partie de l’Aveyron qui a été choisie pour ce test : le bassin de Decazeville, ancien bastion minier où environ 150 personnes qui sont déjà accompagnées vers un parcours "emploi" sur la zone Villefranche-de-Rouergue - Decazeville.

En fait tout est partie d’un constat : en moyenne, 40% des allocataires sont inscrits à Pole emploi. D’où cette expérimentation. Mais elle est encore balbutiante. Sur le bassin de Decazeville visé par le test, seules 150 personnes ont eu un entretien parcours à l’emploi. Alors que sur cette zone de l’Aveyron il y a 1.770 allocataires du RSA : on est donc à 10% environ. À quoi ressemble ce parcours : 15 ou 20 heures par semaine. Ça peut être du travail dans une association, dans une commune. Ça peut-être aussi des stages pour écrire son CV, préparer des entretiens d’embauche. Mais alors 15 heures par semaine, cela semble beaucoup.

Quelle sanction ?

Et puis, il y a deux gros écueils : quelle sanction si l’allocataire ne suit pas la formation ? Ce n’est pas tout à fait clair, mais on se dirige vers une radiation ou en tout cas une diminution du RSA.

Et enfin est-ce que ces heures de travail seront rémunérées ? Parfois oui, parfois non, répond le gouvernement. Ça devrait dépendre de la mission ou de la tâche. Mais "transformer un allocataire en une main-d'œuvre sans droit est une régression sociale" déplore déjà Martin Hirsch, initiateur du revenu de solidarité active sous la présidence Sarkozy.

Pour le député Nupes LFI de la circonscription de Decazeville, "une nouvelle fois, les plus défavorisés sont stigmatisés". Et c’est inadmissible dans ce territoire à l’abandon, pour Laurent Alexandre : "Je dirais que c'est du mépris envers un territoire, envers une certaine catégorie de la population. Ça va à l'envers de l'histoire. Il est ahurissant de s'en prendre une fois de plus aux plus précaires. Les travailleurs sociaux qui accompagnent ces gens-là, qui ne seront plus là et seront remplacés par des gens de Pole emploi, des gens qui n'auront pas la même fonction, bien entendu, que les travailleurs sociaux."

En Haute-Garonne, 37.000 personnes bénéficient du RSA. Dans le Tarn, elles sont un peu plus de 10.000. Un allocataire touche environ 500 euros par mois.