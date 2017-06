Rudy Salles : "J'ai été dégagé à cause de la mode Macron"

Rudy Salles n'est pas qualifié pour le second tour de l'élection législative. Il a perdu dans la trosième circonscription face à Philippe Vardon du FN et de Cédric Roussel, candidat de la République en Marche

Rudy Salles ne sera plus député des Alpes-Maritimes dimanche prochain. Il a perdu dans la 3e circonscription au premier tour des législatives le 11 juin. Il était notre invité à 7h50 ce mardi matin.

Pourquoi il a perdu ?

Pour Rudy Salles, s'il a perdu dimanche soir c'est pour une bonne raison : "J'ai été dégagé parce que c'est un phénomène de mode aujourd'hui qui va très vite passer. Je me souviens de 1981 ou la mode c'était Mitterrand. Dans les Alpes-Maritimes, deux des trois circonscriptions avaient été remportées par la gauche et cinq ans plus tard, Charles Ehrmann, qui avait 75 ans, s'est fait réélire confortablement député. Il faut relativiser les choses et ne pas être dans l’immédiateté."