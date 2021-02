Rugby - Biarritz Olympique : la ville de Biarritz se désengage du projet Aguilera

C'est un coup d'arrêt pour le projet de réhabilitation du plateau d'Aguilera souhaité et porté par le président du Biarritz Olympique Pays Basque (BOPB), Jean-Baptiste Aldigé ainsi que toute la direction du club basque. Ce lundi 15 février au soir, Maider Arostéguy la maire de Biarritz lui a adressé une lettre pour lui notifier qu'en l'état actuel des choses, le projet présenté ne serait pas soutenu par la municipalité.

Maider Arostéguy affirme dans ce courrier avoir expliqué au président du BO ce lundi midi par téléphone que le projet présenté soulevait trois problèmes majeurs.

"Un résultat négatif de l'opération à la charge de la ville de Biarritz". La ville perdrait 7,4 millions d'euros HT.

"Une hypothèse de subventions publiques d'un montant particulièrement élevée". Là aussi chiffré en plusieurs millions d'euros (6,8)

Enfin, la zone d'habitation de 471 logements serait bien au delà des seuils évoqués par la maire de Biarritz devant ses administrés (350).

Dans son argumentaire Maider Arostéguy parle aussi du contexte sanitaire et économique des derniers mois. Lors du dernier conseil municipal, le 18 décembre dernier, la ville explique avoir perdu 4,4 millions d'euros cette année à cause de recettes en moins et de frais supplémentaires liés à l'épidémie, soit 5,7% du budget de la ville. L'élue évoque également le rapport du cabinet Michel Kopfler présenté en conseil municipal en décembre dernier où il est écrit noir sur blanc que "le maintien d'un effort d'investissement de 17 millions par an d'ici 2025 n'est envisageable qu'en intégrant en parallèle un important travail de maîtrise des dépenses courantes de la ville".

Pour toute ces raisons la maire de Biarritz oppose une fin de non-recevoir au projet présenté le 21 janvier par Jean-Baptiste Aldigé, lui écrivant ainsi: "la ville de Biarritz ne dispose donc pas des capacités financières pour accompagner le projet que vous avez présenté".

Dans cette lettre Maider Arostéguy rappelle néanmoins que la ville de Biarritz est un partenaire "actif" du BOPB au travers de son engagement financier de 980.000 euros par an (dont l'entretien de la pelouse et les consommations d'électricité). La municipalité a calculé que pendant 6 ans, de 2014 à 2020 cela a coûté 7,5 millions d'argent public.

Enfin, pour terminer ce courrier, la maire de Biarritz élue en juin dernier s'adresse au président du BOPB : "si nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande d'engagement dans le cadre du projet que vous avez présenté, je reste avec les services de la ville, à vos côtés pour réfléchir à de nouvelles hypothèses qui allieront d'une part les souhaits de l'actionnaire privé du BOPB et d'autre part la capacité d'investissement de la ville de Biarritz".