Rugby : le SCA en National, "une très mauvaise nouvelle pour Albi"

La colère gronde à Albi depuis qu’un accord a été trouvé pour la création d’une troisième division, le National. Un accord entre la FFR et la LNR. Plusieurs réunions doivent encore entériner cette décision et notamment une conférence des clubs de Fédérale ce vendredi. Injuste disent les supporters du SCA. Le Sporting Club Albigeois était largement premier de sa poule et devait monter en Pro D2.

Tant que la décision n’est pas officielle, à Albi, ni le monde politique ni le monde sportif ne veulent commenter officiellement. La confirmation devrait arriver à la mi-juin. "L’an dernier c’était Cardona… cette année c’est le corona. Deux ans de suite on s’est fait avoir." Au SCA pour le moment pas de communication officielle mais des jeux de mots grinçants. Cardona, c’est le nom de l’arbitre qui est accusé d’avoir empêché Albi de monter en Pro D2 l’an passé. Et donc cette année une pandémie mondiale.

Le SCA s'invite dans les municipales

En attendant, le dossier pourrait aussi s’inviter dans la campagne des municipales. Le problème, c’est que le club albigeois est clairement dimensionné pour de la Pro D2. Une quarantaine d’emplois, des sponsors importants, mais aussi des subventions municipales. Il y a quelques jours, la mairie a accordé une rallonge de 220.000 euros au club si -et seulement si- il montait en Pro D2. La maire sortante, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, argumente : "On ne peut pas se faire voler la montée deux ans de suite." Mais l’opposition tique. La gauche estime que cette somme pourrait permettre de sauver beaucoup de petits clubs. L’extrême droite ajoute : "Même si le Sporting ne monte pas, cet argent, il ne le rendra jamais".

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de cette nouvelle division. Ni le budget demandé. Ni le nombre de clubs concernés. La municipalité ne dit rien n’ont plus évidemment pour le moment sur la pérennité de la subvention de 220.000 euros.