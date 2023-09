Rumilly : nouvelle élection en vue après une série de démissions au sein du conseil municipal

À Rumilly, l’incendie au sein du conseil municipal couvait depuis plusieurs semaines. Fin août, trois membres de la majorité avaient déjà jeté l’éponge, signe révélateur d’un certain malaise au cœur de l’équipe du maire, Christian Heison. Ce mardi, nouvel épisode. Dix élus de l’opposition ont claqué la porte et présenté leur lettre de démission. Amputé de plus d’un tiers de ses membres, le conseil municipal de Rumilly n’est plus en mesure de se réunir. Une nouvelle campagne électorale va débuter.

"Aucune place au débat"

Les dix frondeurs du jour reprochent au maire un manque de dialogue. "Nous sommes en effet confrontés à un système de fonctionnement mis en place par la majorité municipale qui ne laisse aucune place au débat sur les projets, ni en mairie, ni avec les citoyens", explique Yannick Clévy, élu d’opposition démissionnaire et membre du groupe minoritaire "Rumilly Albanais une autre Ambition".

"C’est une longue histoire, on ne s’est pas levés en se disant : si on allait démissionner ce matin", poursuit Philippe Hector. Chef de file des opposants rassemblés sous la bannière "L’engagement pour Rumilly". "Cela fait plus de deux ans que nous ne sommes plus en phase avec la politique menée par M. le maire." Des désaccords qui portent également sur des projets qualifiés de "pharaoniques", comme la construction d’un parking silo en plein centre-ville et l’absence de vision sur une déviation du trafic routier passant par le cœur de la commune.

Retour aux urnes d'ici 3 mois

Sollicité par France Bleu Pays de Savoie, Christian Heison n’a pas donné suite à notre demande d’interview. L’actuel maire de Rumilly s’est en revanche exprimé via une vidéo postée sur sa page Facebook. Il dénonce une "opération politicienne" et regrette que sa commune se retrouve dans une "situation de blocage". Christian Heison confirme qu’en accord avec la Préfecture de la Haute-Savoie, de nouvelles élections se tiendront dans les trois prochains mois.