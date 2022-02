Russie-Ukraine : "la diplomatie, seule solution pour éviter la guerre" pour la députée Valeria Faure-Muntian

La France veut encore éviter une guerre en Ukraine. Emmanuel Macron est à Moscou aujourd'hui, puis Kiev demain. Il va demander à Vladimir Poutine de relâcher la pression militaire sur l'Ukraine. Analyse de la députée de la Loire et présidente du groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée.

Emmanuel Macron est en Russie aujourd’hui et il ira en Ukraine demain alors que les tensions sont très vives depuis des semaines. Valeria Faure-Muntian préside le groupe d’amitié France-Ukraine à l'Assemblée, elle qui est née en Ukraine, y a vécu jusque ses 14 ans, avant de devenir Française.

Vous disiez il y a quelques jours encore que l’activité militaire n’a pas véritablement augmenté à la frontière entre la Russie et l'Ukraine depuis le mois d’avril. Est ce que les éléments du weekend vous ont fait changer d'avis ?

Valeria Faure-Muntian, députée de la Loire : Depuis 2014, l'Ukraine et surtout le côté est ukrainien, côté Donbass, vit sous tension et sous la pression permanente des séparatistes et de la Russie. Les manœuvres militaires à la frontière du Donbass et à la frontière biélorusse avaient lieu dès le printemps dernier dans ces proportions là pour dissuader le président Zelensky de tenir sa plateforme de Crimée et de refaire parler de la Crimée en 2021. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir mais j'estime qu'aujourd'hui, le nombre de détails et la montée en pression diplomatique engendrent une situation de crise en Ukraine, alors que il n'y a pas d'événement nouveau, me semble-t-il. En tous cas, il y en avait pas à la mi-novembre, quand Joe Biden avait évoqué le sujet.

C'est à lui que vous en voulez, au président américain, d'avoir potentiellement monté en épingle cette situation ?

On ne peut pas dire que j'en veux ou je n'en veux pas. Ce n'est pas vraiment le discours politique que je devrais avoir mais j'estime en effet que Joe Biden ainsi que son homologue Boris Johnson poursuivent d'autres buts que celui de sauver l'Ukraine. Ils se sont rencontrés Joe Biden et Zelensky, le 1er septembre à Washington. Le communiqué commun ne faisait état ni de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ni des 100 000 hommes qui étaient d'ores et déjà à la frontière ukrainienne. Donc, si le communiqué commun du 1er septembre n'évoque rien, que les hommes sont là depuis le mois d'avril et que c'est à la mi novembre, au moment de l'installation du gouvernement allemand, au moment des élections italiennes et l'entrée en élections de la France, on a ce genre de crise géopolitique sur la scène européenne, je me demande quel est le but poursuivi.

Ce n'est pas dérangeant d'accepter qu'il y ait des milliers de militaires russes à la frontière d'un pays qui est indépendant aujourd'hui ?

Évidemment et depuis 2014. J'ai fait des plateaux de télévision où on montrait les scènes de guerre. Sauf que ces scènes de guerre sont là depuis 2014. Donc, c'est juste le timing qui me pose ce sujet. Mais effectivement, le fait qu'il y ait des hommes menaçants avec de l'armement lourd à la frontière ukrainienne, ce n'est pas normal. Mais il ne faut pas oublier que ce pays est en guerre avec la Russie, puisque la Crimée a été envahie de manière illégale et l'annexion n'a jamais été reconnue. En guerre aussi avec les séparatistes soutenus par la Russie, côté Donbass. Finalement ce c'est pas normal que les hommes armés soient à la frontière mais en même temps, la situation appelle à ce qu'il y ait des hommes armés de part et d'autre de la frontière depuis 2014.

Croyez-vous au rôle d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Moscou et demain à Kiev ? Est-ce qu'il a l'autorité pour servir de médiateur efficace ?

C'est la seule solution à ce stade. On doit poursuivre le dialogue diplomatique, faute de quoi la crise peut s'envenimer. Le retrait des familles des diplomates britanniques et américains a engendré la crise financière en Ukraine puisque la monnaie locale a chuté considérablement. Les investissements étrangers qui étaient en ballottage ou en train de s'installer, ont été retirés. Donc, ce pays peut être étranglé économiquement et peut subir potentiellement un nouveau Maidan si il y a une crise de gaz, une crise financière. Donc, il ne faut pas en arriver jusque là parce que là, pour le coup, Poutine aura le beau rôle en rentrant avec ses chars en Ukraine. Il ne faut pas le permettre. Dire qu'il va attaquer du jour au lendemain, sachant que ce sketch persiste depuis la mi-novembre... Guerre éclair ou guerre surprise? Ce n'est plus possible puisque tout le monde en parle. Poutine est un opportuniste géopolitique. Il y va quand c'est facile et quand il a la légitimité relative à le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas donc je pense que la seule issue, c'est l'issue diplomatique et surtout un dialogue avec les Européens. On a été écarté pour beaucoup trop longtemps du dialogue.

Mais même s'il n'y a pas la guerre, vous craignez pour l'Ukraine ? Vous nous parlez des effets économiques. Il y a sans doute des effets sociaux, des tensions en interne dans le pays qui ont été ravivées. Ça va laisser des traces quoi qu'il arrive ?

Effectivement, j'ai peur que la crise économique, avec l'inflation mondiale, devienne durable si on persiste dans cette hystérie collective.