S'il est élu aux prochaines législatives, Christophe Castaner passera la main à Forcalquier

Le député-maire de Forcalquier a terminé son mandat à l'Assemblée nationale comme ses 576 collègues. En cas de réélection en juin prochain, il laissera le fauteuil de maire. Engagé auprès d'Emmanuel Macron, le socialiste se félicite aussi du ralliement de François Bayrou.

Christophe Castaner était l'invité de France Bleu Provence ce jeudi 23 février. Député-maire, il devra choisir (loi sur le non-cumul des mandats oblige) entre sa ville ou le Palais Bourbon. Le député-maire choisira la politique nationale, en cas de victoire aux législatives : "En étant candidat, de fait, si je suis élu, je sais que je devrai passer le flambeau dans ma commune de Forcalquier". Avec peut-être aussi des responsabilités gouvernementales si son champion, Emmanuel Macron, l'emporte en mai. Christophe Castaner botte en touche : "Il ne faut jamais se projeter sur l'étape d'après dans un engagement. La première étape, c'est celle de la victoire présidentielle d'un candidat progressiste face à cette droite en déliquescence et à l'extrême-droite".

Le ralliement de Bayrou est "une révolution"

Le maire de Forcalquier se félicite de l'alliance conclue entre Emmanuel Macron et François Bayrou. Le maire de Pau renonce au fauteuil de Président et rejoint le candidat d'En Marche!, sous réserve de quelques exigences, comme la moralisation de la vie politique.

Je ne suis pas gêné de me retrouver avec François Bayrou

Christophe Castaner savoure : "C'est une révolution car un homme a pris conscience de la gravité de la situation, du risque représenté par le Front national (...) ce combat a toujours été au cœur de son engagement. Il y a un peu plus d'un an, je retirais la liste du PS et de ses alliés (au second tour des régionales) pour empêcher le Front national d'arriver au pouvoir donc nous avons des valeurs communes et je ne suis pas gêné de me retrouver à ses côtés".

Sur les mots récents et durs de François Bayrou contre Emmanuel Macron (comparé au candidat des forces de l'argent), le député affirme que tout est rentré dans l'ordre : "Ils se sont expliqués, ils se sont vus. Emmanuel (Macron) a pu le rassurer notamment sur son exigence de transparence totale de la vie politique qui sera placée au cœur d'une grande loi de moralisation de la vie publique".