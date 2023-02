"S'il reste exactement le même, le projet de réforme des retraites n'aura pas ma voix" assure Loïc Kervran

Il va participer aux débats à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites à partir de lundi 6 février. Loïc Kervran, député Horizons du Cher, estime que certains points du texte doivent être modifiés pour avoir son vote. Il était l'invité de France Bleu Berry ce vendredi 3 février.

Plusieurs amendements déposés

Le député berrichon estime que la réforme des retraites est nécessaire, et y voit plusieurs points positifs, notamment l'augmentation de la pension minimale à 1.200 euros. Mais il émet des réserves concernant deux points précis : "D'abord la prise en compte des carrières longues. Il est inadmissible que dans le texte actuel, on demande à ceux qui ont commencé le plus tôt de cotiser 44 ans, alors que la règle commune pour tout le monde sera de 43 ans. Et puis également les femmes qui ont eu des enfants ; malheureusement, le relèvement de l'âge légal aujourd'hui dans le texte vient annuler les trimestres qui sont donnés aux femmes pour la maternité" explique Loïc Kervran. Il a déposé des amendements afin de prendre en compte uniquement la durée de cotisation, et non l'âge des travailleurs, dans ces deux cas de figure.

Loïc Kervran a aussi déposé plusieurs amendements "pour réduire les inégalités entre les systèmes du public et du privé. Notamment sur question de la pension de réversion ou encore au cumul de pension d'invalidité et de pension de retraite, puisque les règles aujourd'hui sont très inégales entre les systèmes de retraite existants."

Face à ces points qui lui semblent injustes, le député l'affirme : "s'il restait exactement comme il l'est aujourd'hui, ce texte n'aurait pas ma voix."

"Explorer la régulation de l'installation" des médecins

Loïc Kervran organise ce vendredi soir une conférence à Vierzon, pour parler désertification médicale. La question, très importante dans le Berry, n'a pas trouvé de solution malgré la multiplication des mesures incitatives. Alors le député milite pour "explorer la régulation de l'installation des médecins". Il a co-signé avec plus de 200 autres députés une proposition de loi pour "leur interdire l'installation dans les zones où il y a déjà trop de médecins.

"Il y a plus d'intérêt aujourd'hui à ce que des médecins s'installent à Biarritz, à Nice, et cetera sauf à remplacer des médecins qui partir à la retraite. Et donc, de cette manière, nous les flécherions vers les déserts médicaux" précise l'élu.

Un dispositif à mettre en place en plus des mesures incitatives déjà déployées, comme les primes d'installation, ou le salariat des professionnels de santé.