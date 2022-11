S. Sbraggia : "De plus en plus de relevés d'infractions". Les incivilités dans le viseur du maire d'Ajaccio

Stéphane Sbraggia a salué les enquêteurs. Le Maire d'Ajaccio s'est en effet réjoui des récentes prises et du travail des enquêteurs dans le domaine du trafic de stupéfiants dans sa micro-région.

ⓘ Publicité

Touchés par le phénomène, comme d'autres, la cité impériale et ses environs ont été le théâtre d'interpellations ces derniers jours, celles-ci se multipliant même ces derniers mois. Désireux de prévenir autant que d'agir, le Maire et président de la Communauté d'Agglomération du pays ajaccien entend aussi conjuguer les forces et moyens de ses collectivités à ceux de l'Etat.

Stéphane Sbraggia a d'ailleurs donné quelques chiffres à ce sujet. Depuis le début de l'année, 658 dépôts sauvages d'ordures ont été recensés par la police intercommunale. 170 procès verbaux ont aussi été dressés dont 14 en flagrant délit.

Le système de vidéo-verbalisation porte ses fruits, assure le maire. Les moyens vont être renforcés.

Session spéciale "mafia" : "Il faut déjà savoir de quoi on parle"

Sur le côté plus politique de cette émission, concernant l'actualité Corse, Stéphane Sbraggia attend lui aussi que du positif sorte de la session extraordinaire sur le phénomène mafieux prévue ce vendredi 18 novembre à l'Assemblée de Corse. L'occasion de faire "un état des lieux" et de "savoir de quoi on parle" selon lui. "Je ne peux pas vous dire que nous sommes dans un phénomène mafieux", a-t-il notamment déclaré, "il y a des voyous, de la délinquance[...], il faut combattre ces agissements, et cette commission est là pour apporter un éclairage le plus précis possible".

Emission complète présentée par Olivier Castel à retrouver sur le site de RCFM et en podcast.