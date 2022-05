Législatives en Dordogne : la condamnation avec sursis de Jérôme Peyrat va-t-elle compliquer sa campagne ?

Condamné en 2020 à une amende avec sursis pour violences envers son ex-compagne, Jérôme Peyrat a été investi par La République en Marche dans la 4e circonscription de Dordogne pour les élections législatives. La France Insoumise et des internautes demandent des comptes à son parti.

Le 7 mai, la République en Marche a décidé d'investir Jérôme Peyrat dans la quatrième circonscription, celle de Sarlat. Depuis cette annonce, des internautes sur les réseaux sociaux, mais aussi La France Insoumise en Dordogne demandent des explications, alors que le candidat a été condamné, en 2020, à une amende de 3000 euros avec sursis, pour violences volontaires sur son ex-compagne.

La candidate de la NUPES dans la 1ère circonscription de Dordogne a eu l'ex-compagne de Jérôme Peyrat au téléphone. "Elle est très en colère de voir qu'on a beau être condamné sur ce type de question, et le résultat est là, les électeurs et électrices apprécieront les incohérences de ce gouvernement une fois de plus."

Le président de la République avait annoncé une grande cause nationale contre les violences faites aux femmes et puis il investi monsieur Peyrat, qui a été condamné pour violences conjugales - Pascale Martin

Que s'est-il passé en 2020 ?

Le vendredi 18 septembre, le tribunal correctionnel d'Angoulême condamne Jérôme Peyrat à 3000 euros d'amende avec sursis. L'ancien conseiller du président de la République a été reconnu coupable de violences à l'encontre de son ancienne compagne.

En décembre 2020, Jérôme Peyrat et son ex compagne se disputent violemment. La femme blessée au visage se rend aux urgences, les médecins lui notifient une interruption totale du travail de 14 jours. Ils notent également un stress post traumatique.

Au procès, on découvrira les détails, que sous le coup de la colère, la passagère arrache les lunettes de Jérôme Peyrat alors au volant, les jettes par la fenêtre avec ses vêtements et tente d'arracher les clés de contact alors que la voiture roule. C'est à ce moment-là que Jérôme Peyrat reconnait avoir eu un geste qu'il qualifie d'accidentel pour la repousser et la plaquer sur le siège. Lui occasionnant les blessures constatées par le médecin.

Quelle est la défense de Jérôme Peyrat ?

Le Maire de La Roque-Gageac ne veut pas s'exprimer au micro. A France Bleu Périgord, il a toutefois rappelé que sa condamnation est un sursis, que son accusatrice a été condamnée à 800 € d'amende pour des appels téléphoniques et messages malveillants. Selon lui, ces accusations sont une instrumentalisation politique de la France Insoumise qui veut faire l'amalgame avec les accusations visant l'ex-candidat Taha Bouhafs.

