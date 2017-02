Sablé-sur-Sarthe : Marc Joulaud cherche un(e) chef(fe) de cabinet

En pleine affaire Fillon, le poste est plus sensible à Sablé qu'ailleurs. Marc Joulaud recherche quelqu'un pour diriger son cabinet à la ville et à la communauté de communes. Les précédents titulaires du poste avaient tous la confiance de François Fillon.

L'annonce précise que "grande disponibilité et parfaite discrétion" sont attendues des candidats. On pourrait ajouter : nerfs solides. Le maire de Sablé, président de la communauté de communes et député européen, a été entendu le 1er février dans le cadre de l'affaire Fillon. Il a employé Pénélope Fillon comme assistante parlementaire lorsqu'il siégeait à l'Assemblée comme suppléant de François Fillon.

Le poste est vacant depuis le départ de Julien Grousset, qui a rejoint l'équipe de campagne de François Fillon. Il avait succédé à Vanessa Charbonneau après son élection au conseil régional. Les candidats ont jusqu'au 20 février pour se manifester.