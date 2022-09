Sables d'Olonne : le président Emmanuel Macron en visite au lycée professionnel Éric Tabarly demain

Le président de la République est attendu en Vendée mardi 13 septembre. Emmanuel Macron se rendra dès la mi-journée au lycée Éric Tabarly des Sables d'Olonne, indique l'Élysée. Un déplacement sur la thématique de l'enseignement professionnel. Le chef de l'État sera accompagné du ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye, et de la ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels, Carole Grandjean.

"Le chef de l’Etat abordera la nécessaire transformation de la voie professionnelle alors qu’elle représente un tiers des lycéens. Pour ces lycéens qui ne poursuivent pas leurs études, seulement 41% des élèves issus d’un CAP et 53% des élèves issus d’un bac pro sont en emploi après deux ans, précise l'Élysée. L’objectif est de mieux insérer les élèves diplômés et mieux les préparer à la poursuite de leurs études lorsqu’ils le souhaitent."

Déjeuner avec les lycéens

Emmanuel Macron, qui déjeunera avec les lycéens d'Éric Tabarly, rencontrera par ailleurs l’équipe éducative ainsi que des chefs d’entreprises engagés dans les formations de l’établissement. Une visite des plateaux techniques de chaudronnerie, menuiserie industrielle et de maintenance nautique est prévue en début d'après-midi.