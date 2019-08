Sacha Houlié, député de la LREM de la Vienne, sera responsable du texte Engagement et proximité des élus

Sacha Houlié, député LREM de la Vienne, en direct sur France Bleu Poitou ce lundi 26 août annonce qu'il sera responsable du prochain texte de loi qui vise à redonner plus de liberté aux maires et à clarifier et faciliter les conditions d’exercice de leur mandat.