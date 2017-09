Sacha Houlié: il faut renforcer nos forces !

Avant le début du séminaire des députés La République En Marche, le député de la Vienne et Vice-Président de l' Assemblée Nationale défend bec et ongles les réformes du gouvernement et reconnait que la majorité peut et doit s'améliorer.

"Il faut mettre en perspectives ce qu'on fait, il faut corriger nos faiblesses, alors oui il y a peut être un manque de coordination, un manque de connaissance du groupe puisque nous étions 314 dont beaucoup de nouveaux et ce séminaire il a cet objectif".

A propos de la présence de Jean-Michel Clément députée La République En Marche du Sud Vienne parfois critique sur les réformes du gouvernement :" _C'est aussi le moment d'en discuter entre nous et établir la position du groupe qui sera unanimement portée, que chacun porte des idées de son appartenance politique initiale mais dans le décadre d' En Marche. A propos de la succession du Sénateur Jean-Pierre Raffarin :" oui il y a aura un candidat de La République En Marche".

_

Chaque député est invité à apporter une spécialité culinaire de sa région, alors broyé du Poitou ou farcis poitevins ? " non j'ai un peu triché j'ai pris du Pineau des Charentes concernant les boisson et sinon j'ai pris un Tourteau fromager"?