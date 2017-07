Sacha Houlié préside sa première séance à l'Assemblée nationale

Le député de la deuxième circonscription de la Vienne Sacha Houlié a présidé pour la première fois une séance à l'Assemblée nationale. Il est l'un des six vice-présidents. Les députés ont débattu pour une réforme du code du travail par ordonnance.

C'était sa première séance au perchoir et certains députés n'ont pas manqué de le féliciter comme Sylvain Maillard, député de la première circonscription de Paris: "je tiens à féliciter notre président Sacha Houlié, le plus jeune de l'histoire de la Vème République à occuper ce poste". Le député de la Vienne fait en effet partie des six vice-présidents de l'Assemblée chargé de remplacer François de Rugy quand celui-ci ne peut présider.

Et ce n'est pas sans une certaine émotion que le jeune député de 28 ans s'est installé au perchoir " ce n'est pas mon origine sociale. Je suis fils d'ouvrier et me retrouver à présider une séance c'était très impressionnant." Mais lors des débats, il a privilégié la concentration "pour ne pas faire de vagues, ne pas faire d'erreurs".

Une préparation en amont

Le député de la Vienne a pu bénéficier d'une formation prodiguée par le secrétariat général de l'Assemblée nationale pour expliquer ce qu'est la procédure parlementaire et "combler les lacunes éventuelles". Et Sacha Houlié a également regardé des vidéos de ses prédécesseurs pour prendre la mesure de ce que c'était et s'en inspirer.

Le Parlement a autorisé ce jeudi le gouvernement à réformer le code du travail avec 270 pour et 50 contre. Le vote a eu lieu sous sa présidence. Mais celle-ci est tournante, il occupera à nouveau ce poste mercredi 19 juillet.

Lire aussi - Le député LREM de la Vienne Sacha Houlié élu vice-président de l'Assemblée nationale