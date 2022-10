Saint-Apollinaire : 400 militants Lutte Ouvrière réunis pour la traditionnelle fête régionale

"Contre la bourgeoisie et ses serviteurs politiques, faire entendre le camp des travailleurs", peut-on lire sur la banderole accrochée au dessus de la scène de l'espace Tabourot. La salle accueillait ce dimanche 30 octobres plus de 400 militants et sympathisants Lutte Ouvrière, venus de toute la Bourgogne, pour la fête régionale organisée chaque année. Au programme : repas convivial, spectacle et débats sur des sujets d'actualité. Dans toutes les bouches, la guerre en Ukraine, l'augmentation du prix de l'énergie ou encore les différentes pénuries qui touchent le monde actuellement. En milieu d'après-midi, Claire Rocher, porte-parole régionale de Lutte Ouvrière, a tenu un discours.

ⓘ Publicité

Claire Rocher, porte-parole de Lutte Ouvrière en Bourgogne-Franche-Comté © Radio France - Charlotte Schuhmacher

"Mes chers amis. Depuis que j'assure l'intervention politique de notre fête annuelle… cela fait 17 ans maintenant… j'ai l'impression de vous répéter comme une rengaine. La société est en crise car le système économique qui la domine est lui-même en crise."