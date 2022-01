Saint-Apollinaire : un guide offert aux jeunes majeurs pour les aider dans leurs démarches

Un guide papier pour soutenir les jeunes de plus de 18 ans à Saint-Apollinaire. "Ralbol , kit de survie pour étudiant", vient d'être distribué par la ville de Saint-Apollinaire et son Centre communal d'action sociale, aux jeunes de plus de 18 ans. "Un âge où l'on découvre le monde adulte sans avoir forcément toutes les informations quand on n'a pas la chance d'être très entourés", explique Jean-François Dodet, le maire de la commune. Alors ce guide c'est une façon de les soutenir dans leurs démarches, "car on y trouve à peu près tout, sur des démarches sérieuse comme l'assurance maladie, la CAF", poursuit l'élu.

Un ouvrage très pratique

Un ouvrage qui se veut aussi très pratique, "les auteurs y utilisent de nombreux QR code pour que les jeunes puissent directement tomber sur les pages qu'ils recherchent". Autre avanatage, ce guide réalisé par deux étudiants lyonnais, "est un guide fait par des jeunes pour des jeunes" souligne Adrien Huguet, adjoint la ville de Saint-Apollinaire "et comme d'autres jeunes, ils ont connu des moments compliqués, et leur expérience peut aider."

La ville de Saint-Apollinaire vient d'offrir une centaine de guides, Ralbol : kit de survie de l'étudiant - Mairie de Saint-Apollinaire

Pour celles et ceux qui veulent se procurer le guide, sachez qu'il coûte 15 euros, et pour le commander c'est ici.