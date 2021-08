Les habitants de Saint-Astier en Dordogne se préparent à élire à nouveau leur maire à la rentrée

Juste après la rentrée scolaire, le dimanche 5 et le 12 septembre prochain, les habitants de Saint-Astier sont appelés à élire leur maire. Le Conseil d'Etat, la plus haute instance du droit administratif en France, a confirmé l'annulation de l'élection d'Elisabeth Marty en juin 2020.

Des fonctionnaires ont géré la commune durant l'été

Durant tout l'été, la commune de Saint-Astier a été gérée par des fonctionnaires de l'Etat. Pour le moment, deux candidats se sont déclarés : Elisabeth Marty, la maire sortante, et Daniel Benoist, son opposant au second tour de juin 2020. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'à ce jeudi 19 août en préfecture.

La campagne reprend en pleine période estivale

Dans la commune, les deux candidats déclarés ont ouvert des locaux de campagne rue Lafayette, à quelques numéros d'écart. Certains habitants prennent cette réélection avec le sourire, d'autres sont résignés comme Christian "il y a eu une sanction donc il va falloir revoter, c'est comme ça mais un an et demi après quand même". Elisabeth ira voter le 5 septembre prochain mais elle souhaiterait une campagne plus sereine avec moins de polémiques et de "guéguerre" : "ça m'agace ça, la délation entre eux, c'est pas fair-play, c'est pas correct".

Une élection annulée à cause d'un tract de campagne

L'élection d'Elisabeth Marty a été annulée à cause d'un tract distribué quelques heures avant la fin de la campagne officielle qui mettait en cause son opposant avec "de nouveaux éléments de polémique électorale formulés en terme déshonorants". La justice a estimé que Daniel Benoist n'avait pas eu assez de temps pour répondre et c'est pour cette raison que le scrutin du 28 juin 2020 a été annulé. A l'époque, Elisabeth Marty avait été élue avec 50,35% des voix, avec 17 voix d'avance devant Daniel Benoist qui avait obtenu 49,65% des suffrages.