Saint-Astier : la maire Elisabeth Marty tentera de briguer un second mandat

L'actuelle maire de Saint-Astier a annoncé sur les réseaux sociaux sa candidature pour un second mandat à la tête de la commune

Saint-Astier, France

"Je suis prête avec mon équipe pour six ans ans de plus". Tels sont les mots d'Elisabeth Marty, maire de Saint-Astier, candidate à sa succession lors des élections municipales de 2020 (15 et 22 mars). La maire divers-droite, élue pour la première fois en 2014 après 37 ans de socialisme, a utilisé les réseaux sociaux notamment Twitter pour officialiser le début de sa campagne électorale.

Une liste de "bosseurs"

Elisabeth Marty se revendique d'une tendance libérale mais mènera une liste sans l'investiture d'un parti politique donc avec "toutes les sensibilités républicaines" pour ce rendez-vous sexennal.