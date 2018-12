Saint-Avertin : 2ème tour de l'élection municipale ce dimanche

Saint-Avertin, France

Ce dimanche 9 décembre, se déroule le deuxième tour de l'élection municipale à Saint-Avertin. Plus de 12.000 électeurs sont appelés aux urnes pour départager 3 listes. Au premier Tour, le scrutin a été marqué par une forte abstention, plus de 56%. C'est la liste de Laurent Raymond, UDI, qui est arrivée en tête dimanche dernier avec 42% des voix, devant celle de Gérard Hoffman, sur laquelle on retrouve l'ancien maire Alain Guillemin, 28,89% des voix. Elle devançait de 3 voix seulement, la liste de la gauche conduite par Philippe Lebot, qui obtient 28,83% des suffrages. Les 12 bureaux sont ouverts de 8h à 18h.