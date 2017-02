Saint-Avertin réarme sa police municipale

"Toutes les forces de l'ordre sont devenues des cibles", selon Alain Guillemin. C'est pourquoi le maire de Saint-Avertin souhaite donner à ses agents de police les moyens de se défendre, en les dotant d'armes à feu.

C'était l'annonce phare de ses vœux à ses administrés, le 13 janvier dernier. Le maire de Saint-Avertin Alain Guillemin (UDI) veut réarmer les quatre policiers municipaux de sa commune le plus rapidement possible, pour faire face à un environnement devenu, selon lui, plus dangereux.

Ça semble aujourd'hui pratiquement naturel. Ce sont des personnes qui sont en ligne de mire, qui sont les premiers exposés. S'ils sont les premiers exposés, ils ont le droit de se défendre. (...) Le maire a ce rôle de protéger ses citoyens, et aussi son personnel." Alain Guillemin, maire de Saint-Avertin

C'était pourtant le même Alain Guillemin qui avait désarmé la police municipale de Saint-Avertin en 2001. Il venait alors d'être nommé adjoint à la sécurité par son prédécesseur Jean-Gérard Paumier. Pourquoi un tel revirement, seize ans plus tard ? Le maire cite pêle-mêle la menace terroriste, un environnement moins sûr, des réactions moins prévisibles des individus, même lors de contrôles de routine... Mais aussi une évolution des tâches confiées aux policiers municipaux, de plus en plus amenés à assister la police nationale sur certaines missions, potentiellement dangereuses.

Est-ce qu'il n'y a pas un déplacement des missions de police nationale vers la police municipale ? Certainement. Est-ce que des opérations qui étaient menées, dans le temps, par la police nationale, ne se déplacent pas vers la police municipale parce qu'il y a moins d'effectifs ? Certainement aussi. Mais, le fait est là." Alain Guillemin, maire de Saint-Avertin

Les maires doivent demander une autorisation à la préfecture pour confier des armes à feu à leur police municipale. Une réponse positive est espérée d'ici mars prochain. Le réarmement et l'entraînement des quatre policiers municipaux de Saint-Avertin devrait coûter 15.000 € à la commune.