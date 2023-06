Saint-Brévin : deux hommes en garde à vue deux mois après l'incendie au domicile du maire

La démission de Yannick Morez, menacé et attaqué, avait ému la France entière. De nombreux élus avaient marché pour lui rendre hommage et dénoncé les violences le 24 mai dernier dans les rues de Saint-Brévin

Près de deux mois après l'incendie criminel au domicile du maire de Saint-Brévin , Yannick Morez, deux hommes ont été placés en garde à vue ce mercredi matin assure le procureur de Nantes à France Bleu Loire Océan confirmant une information de BFMTV.

Deux brévinois de 48 et 63 ans

Il s'agit de deux habitants de Saint-Brévin, interpellés à leurs domiciles respectifs à 7 heures. Ils sont âgés de 48 ans et de 63 ans. Ils étaient ce mercredi soir 21 juin toujours en garde à vue dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie à Nantes. Plusieurs témoins sont parallèlement entendus dans le cadre de l'information judiciaire précise le parquet.

Ce mercredi 22 mars, Yannick Morez alors maire de Saint-Brévin, est victime dans la nuit d'un incendie à son domicile. Ses voitures sont entièrement brûlées, la façade de sa maison carbonisée. C'en est trop pour le maire qui dénonce déjà depuis plusieurs semaines les attaques, les menaces et les insultes dont il est victime de la part de groupuscules de l'extrême droite, en rapport avec le transfert du Cada, ce centre pour demandeurs d'asile, qui doit déménager près de l'école de la Pierre Attelée. Un collectif anti-Cada, "collectif brévinois de préservation de la Pierre Attelé", milite activement depuis l'automne. Le maire de Saint-Brévin finit par démissionner en dénonçant la solitude de l'élu et l'absence de soutient de l'État dans un dossier qui est pourtant le sien. Sa démission va faire le tour des médias et soulever un vent d' indignation générale chez les élus.

Quatrième plainte pour Dorothée Pacaud

Yannick Morez a été remplacé par Dorothée Pacaud il y a 15 jours. Fraichement élue, elle en est à sa quatrième plainte pour des courriers injurieux, des post facebook du collectif anti-Cada insultants et pour dénigrement sur le site internet d'extrême droite Riposte Laïque. "Mais il y a un avant et un après la démission de Yannick Morez", assure la nouvelle maire qui évoque les plaintes prises en compte désormais par la gendarmerie, la présence du préfet de Loire-Atlantique, "nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours, il m'a semblé très à l'écoute" et celle de la procureure de Saint-Nazaire, une rencontre est prévue la semaine prochaine.

Aucun contact en revanche avec le sous-préfet de Saint-Nazaire, Michel Bergue qui est remplacé. "J'espère a minima une relation de confiance avec le prochain" assure Dorothée Pacaud. L'enquête qui avance enfin deux mois après l'incendie criminel est aussi un signe que "les choses changent".