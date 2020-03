Saint-Brévin : il pourrait y avoir cinq candidats au deuxième tour

Du jamais vu à Saint-Brevin ! Cinq candidats peuvent se maintenir au second tour. Le candidat de la République en marche Benoît Guérin, 48 ans dont le député Yannick Haury figure sur sa liste, arrive en tête avec 24,92% et devance de 24 voix le maire sortant Yannick Morez (24,42%). Véronique Rey Thibault la candidate de la gauche, troisième, est en embuscade avec 21,12%. Bernard Revel et Nathalie Le Berre obtiennent respectivement 15,19% et 14,35%. l'abstention est de 56%.

Dans cette commune de plus 14 000 habitants le suspense reste entier pour le deuxième tour.