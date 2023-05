Saint-Brevin : l'Association des maires de Loire-Atlantique ne participera pas à la marche du 24 mai

Dans un communiqué publié ce mardi, les maires de Loire-Atlantique tiennent d'abord à manifester leur soutien à leur collègue de Saint-Brevin, Yannick Morez (divers droite), qui a démissionné mercredi 10 mai : "Jamais un élu ne devrait être en situation de choisir entre protéger sa famille et exercer son mandat public. Ce qui se passe est extrêmement grave. Agresser un maire, ou tout élu issu du suffrage universel, c’est aussi s’attaquer aux valeurs fondamentales de la France : la démocratie, la République et nos institutions !" Yannick Morez a pris cette décision suite à l' incendie criminel qu'il a subi à son domicile et sous la pression quotidienne d'opposants au transfert du Centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) près d'une école de Saint-Brevin.

Une marche organisée "sans concertation" pour l'AMF 44

Au lendemain de cette démission, la maire de Nantes et n°2 du Parti socialiste, Johanna Rolland, a annoncé une marche en soutien à Yannick Morez mercredi 24 mai à Saint-Brevin. Ce lundi, Europe Ecologie Les Verts et la France Insoumise ont dit qu'ils y participeraient. Mais aux yeux de l'AMF 44, cette marche est "organisée sans concertation" et le conseil d'administration ne souhaite pas y être associé "car les élus veulent préserver le caractère apolitique de l’association". Tout en précisant : "Chaque élu est bien évidemment libre de s’y rendre." Selon l'AMF 44, l’Association des Maires Ruraux de Loire-Atlantique partage la même position.

L'Association des maires de Loire-Atlantique ne veut pas être en reste malgré tout et annonce "l’adoption dans les communes et intercommunalités du département d’une motion de soutien [à Yannick Morez] lors des Conseils municipaux et communautaires du 9 juin prochain." Maurice Perrion, maire de Ligné et président de l'AMF 44, sera aussi aux côtés du maire de Saint-Brevin ce mercredi soir à Matignon. Ils seront reçus à 18h30 par Ia Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.