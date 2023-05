Saint-Brévin : pas d'autre manifestation anti-migrants, "pas pour le moment"

"Pas de nouvelles manifestations pour l'instant, le moment ne s'y prête pas" indique le collectif de Défense de la Pierre Attelé, opposé au CADA près de l'école. Pas de manifestation pour le moment alors que le préfet de Loire-Atlantique a confirmé que les travaux iraient au bout et que ce CADA verra bien le jour d'ici la fin de l'année.

ⓘ Publicité

"Nous serons là s'il y a un appel" Rassemblement Vendéen

Un projet qui a attisé toutes les haines ces derniers mois et attiré les militants de plusieurs mouvances d'extrême-droite dans les rues de la ville, pas plus tard que le 29 avril dernier. Le maire de Saint-Brévin, Yannick Morez agressé, insulté, menacé, a finit par jeter l'épong e tout en dénonçant l'abandon de l'Etat.

"On est arrivé à des points extrêmes qui n'ont pas lieu d'être, mais si l'Etat et les communes continuent de passer en force sur ce dossier de l'immigration, il y aura des dérives. Nous répondrons présent s'il y a un nouvel appel à manifester contre le CADA dans les rues de Saint-Brévin" indique à France Bleu Loire Océan Eric Mauvoisin-Delavaud du Rassemblement Vendéen.

"J'espère qu'il y aura un avant et un après" opposition municipale

En attendant, c'est un peu comme si tout était figé à la mairie de Saint-Brévin. Pas de prise de parole publique du maire ou de ses adjoints, "et le conseil municipal ne sera calé et organisé que lorsque le Préfet aura officiellement accepté la démission de Yannick Morez" indique le cabinet du maire. Parmi les opposants, on croit savoir que le maire ira bien physiquement à Paris, pour l'audition au Sénat mercredi 24 mai avec un détour par Matignon. "Il ira pour témoigner de tout ce que subit un élu local, mais il ne reviendra pas sur sa décision" assure Benoît Guérin, opposant Renaissance, qui évoque un ou une successeur(e) issu de la majorité municipale. Tous les regards se tournent vers la première adjointe Dorothée Pacaud. Un fauteuil bourré d'épines. "Il faudra que le prochain maire renoue le dialogue aussi bien avec les riverains qu'avec le Préfet" dit encore Benoît Guérin qui n'imagine pas de vote avant au moins début juin.

"J'espère qu'il y aura un avant et un après" confie pour sa part l**'écologiste et opposante Véronique Rey-Thibault**. "Que les habitants soutiennent davantage le CADA haut et fort et surtout que l'Etat soit présent pour assumer ses choix et accompagner l'élu". Et de saluer "un maire de droite exemplaire qui a su porter cette question des migrations avec humanité". Une manifestation de soutient à Yannick Morez est prévue ce mercredi 24 mai dans les rues de Saint-Brévin, le jour où le maire est entendu par la commission au Sénat.