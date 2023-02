Saint-Brévin sous tension : 3 manifestations autour de l'accueil des demandeurs d'asile

Tout autour de la mairie, le secteur sera bouclé, forces de l'ordre en renfort. "On craint un affrontement entre les militants d'extrême droite et les antifa" assure le maire de Saint-Brévin

Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, le CADA, existe à Saint-Brévin-les-Pins depuis 2016. "Sans jamais aucun souci" rappellent associations et mairie. L'Etat a seulement lancé un transfert du centre, qui doit s'installer tout près de l'école primaire de la Pierre Attelée. Les travaux ont commencé, "et quoiqu'il arrive, ce centre accueillera 33 jeunes célibataires, 24 femmes avec enfants et 8 familles avant la fin de l'année" précise la mairie.

Les travaux pour le transfert du CADA ont commencé, ouverture prévu avant la fin de l'année. Projet de l'Etat. © Radio France - Hélène Roussel

Mais pour le collectif de préservation de la Pierre Attelée - "une poignée de parents d'élèves, de brévinois, le reste vient de l'extérieur, des militants d'extrême-droite" dénonce le maire, Yannick Morez - les demandeurs d'asile sont de potentiels "criminels ou violeurs d'enfants". C'est ce qu'ils disent dans leurs nombreux tracts ou sur les réseaux sociaux. Un appel à la haine pour la Ligue des Droits de l'Homme qui d'ailleurs a porté plainte. Le maire, la directrice de l'école, de nombreux membres associatifs sont également régulièrement menacés de mort ou insultés.

Manifestation 10 heures de la place du marché à la mairie à l'appel du collectif brévinois attentif et solidaire. Cette manifestation de soutien aux demandeurs d'asile est aussi une "façon de rappeler que les brévinois sont en grande majorité favorable au Cada" explique le collectif qui est largement soutenu par de nombreuses associations comme le MRAP ou la LDH mais aussi par l'Amicale laïque de l'école primaire Pierre Attelée, par de très nombreux élus également, y compris de façon très officielle par le président du département, Michel Ménard.

Manifestation 14 heures en statique devant la mairie du collectif de préservation de la Pierre Attelée. Les autorités craignent l'arrivée de nombreux militants extérieurs à Saint-Brévin-les-Pins, sympathisants du parti d'Eric Zemmour pour la plupart.

Manifestation 14 heures autour de la place du marché, à l'appel du collectif antifasciste du Pays de Retz. Là encore, les autorités craignent un afflux de militants extérieurs, cette fois antifascistes. Nantes révoltée est citée par exemple.

Le secteur de la mairie bouclé

Résultat : les autorités craignent plus que jamais des affrontements entre ultra-droite et ultra-gauche, notamment l'après-midi. "C'est un enjeu qui dépasse Saint-Brévin, c'est de la récupération politique, insupportable" peste Yannick Morez. En attendant, par mesure de sécurité, toute la zone autour de l'hôtel de ville sera bouclée. Interdit de stationner, interdit de passer même pour les piétons ou les habitants. Certains commerces les plus proches de la mairie vont baisser leur rideau.

La boulangère la plus proche de la mairie contrainte de fermer au moins l'après-midi. © Radio France - Hélène Roussel

"Reste à savoir combien ils seront au final. Le zémmouriste Gilbert Collard annoncé, finalement ne viendra pas. On peut espérer que le mouvement des anti-Cada s'essouffle. Et que Saint-Brévin retrouve sa tranquillité" confient aussi bien le maire que le collectif de brévinois solidaires.