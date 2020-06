Saint-Brieuc : Richard Rouxel et Corentin Poilbout font liste commune, sans la maire Marie-Claire Diouron

A Saint-Brieuc, les deux candidats centristes Richard Rouxel et Corentin Poilbout vont faire liste commune pour le second tour des élections municipales. Marie-Claire Diouron, maire sortante et numéro deux de l'équipe menée par Corentin Poilbout au 1er tour, ne figure pas sur la liste commune.