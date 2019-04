Saint-Brieuc : syndicats et gilets jaunes main dans la main pour "accueillir" Emmanuel Macron

La visite d'Emmanuel Macron ce mercredi à Saint-Brieuc se fera sous haute surveillance, les autorités craignant des actions d'opposants au président de la République. Une manifestation autorisée est prévue devant la préfecture, elle réunira une intersyndicale et des gilets jaunes.

Corentin Bougeard et Tristant Lozach, gilets jaunes de Saint-Brieuc

Une intersyndicale (FO, CGT, FSU, Solidaires) et des gilets jaunes ont prévu de se rassembler à partir de 11 h ce mercredi devant la préfecture de Saint-Brieuc en marge de la visite du président de la République.

Des manifestants tenus à l'écart comme en juin dernier

Sur les affiches visibles en ville depuis quelques jours, Emmanuel Macron est présenté comme "l'éborgneur de la République". "Tu n'es toujours pas le bienvenu à Saint-Brieuc", peut-on lire, référence à la précédente visite du Président de la République à Saint-Brieuc le 20 juin dernier.

"A l'époque, on avait appelé à un rassemblement sur le port du Légué, ça s'était très mal passé avec des militants placés en garde à vue, le vol de notre sonorisation. Le président avait complètement snobé les organisations syndicales qui n'avaient même pas été reçues par un conseiller", se remémore Serge Le Quéau, représentant de Solidaires dans les Côtes d'Armor._"S'il nous avait entendu en juin, il aurait compris que ça allait très très mal dans le pays, j'espère que cette fois il nous entendra"_.

Syndicats et gilets jaunes ensemble devant la préfecture

Peu de chance pourtant que le président aperçoive des manifestants. La manifestation est prévue devant la préfecture alors qu'Emmanuel Macron se rend au palais des congrès situé.... à trois kilomètres de là. Et le préfet a pris un arrêté interdisant toute manifestation autour du palais des congrès.

Des gilets jaunes ont prévu de participer au rassemblement devant la préfecture, aux côtés des syndicats._"Saint-Brieuc est un fief du mouvement, c'est l'occasion de lui montrer que nous sommes toujours là"_, explique Tristan Lozach, l'un des leaders des gilets jaunes à Saint-Brieuc. "Et nous voulons lui signifier qu'il n'est pas le bienvenu à Saint-Brieuc", précise Corentin Bougeard, autre gilet jaune.

Au delà de cette manifestation annoncée et autorisée, les autorités craignent plus des actions isolées notamment sur le trajet du cortège présidentiel entre l'aéroport et le parc des expositions.