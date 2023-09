Saint-Chamond : le nouveau sénateur Hervé Reynaud quitte sa ville "le cœur serré" et égratigne Gaël Perdriau

France Bleu Saint-Etienne Loire : Tout comme Pierre-Jean Rochette à Boën-sur-Lignon, vous ne serez bientôt plus maire de votre ville. Vous avez été élu sénateur dimanche dernier. Est-ce qu'elle vous tord le bras cette loi du non cumul des mandats ou finalement ça vous paraît normal de passer la main ?

Elle me sert le cœur, surtout, puisque si le cumul était toujours permis, évidemment, je serais resté à la tête de la ville de Saint-Chamond puisque j'y suis né, j'y habite, je l'ai dans mon cœur. C'est un crève cœur de ce point de vue. Mais c'est la règle, on l'applique. Dès mon entrée en politique, il y a une quinzaine d'années, j'avais dit que deux mandats de mandats strictes pouvaient être proposés pour limiter le cumul. Mais par contre en pouvant articuler entre un mandat local et un mandat national. Ce qui n'est pas permis aujourd'hui.

Le conseil municipal est prévu le 23 octobre à Saint-Chamond pour désigner le nouveau maire de la commune. Le candidat que vous allez soutenir, ce sera Axel Dugas, l'adjoint au maire en charge des sports ?

Oui, j'ai une équipe qui m'accompagne depuis 2014 avec de nombreux talents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y avait un certain nombre d'ambitions qui pouvaient apparaître. Chacun peut trouver sa place et, effectivement, Axel Dugua est un jeune élu mais déjà expérimenté avec deux mandats en tant qu'adjoint aux sports. Aujourd'hui, je demande à mes collègues de me faire confiance pour pouvoir conserver ce dynamisme, ces mêmes valeurs d'un travail de terrain autour de lui, avec lui.

Il ne sera pas élu à Métropole ?

Non, ce qui montrera d'autant plus que c'est un travail d'équipe. Il y a Andonella Flechet qui est vice présidente à Saint-Étienne Métropole (NDLR : en charge de l'assainissement). Aujourd'hui, il y a plusieurs collègues élus qui ont une délégation à Saint-Étienne Métropole et c'est donc autour de lui qu'ils pourront travailler ensemble dans l'intérêt de Saint-Chamond.

Il y a un conseil métropolitain cet après-midi. Là aussi, vous allez laisser votre siège, celui de président par intérim. C'est Sylvie Fayolle, deuxième vice-présidente, maire de Saint-Paul-en-Cornillon, qui devrait prendre la présidence. Est ce qu'il a été question cet été en coulisse que Gaël Perdriau revienne ?

D'abord, je suis ravi que Sylvie Fayolle puisse se projeter dans cette présidence par intérim. Elle en a toutes les qualités. C'est une femme à la tête de la métropole, avec une délégation, la transition énergétique, le développement durable. Je trouve ça vraiment formidable. Elle a été adoubée par ses collègues en bureau des maires. Pour ce qui est de Gaël Perdriau, aujourd'hui, il n'est plus en retrait du tout, vous l'avez remarqué, de la ville de Saint-Étienne. Évidemment, il souhaite que ses déboires judiciaires puissent s'estomper pour demain, revenir à la tête de la métropole.

Il a essayé de revenir ces dernières semaines ?

Il a effectivement pensé à revenir. Mais vous l'avez vu, la confiance n'est pas encore de mise avec les élus locaux. Il y a un certain nombre d'éléments pendant la campagne des sénatoriales où il n'a pas appelé publiquement à voter pour nous. Cela a renforcé une petite défiance quand même encore au sein de la métropole. En tout cas, à la métropole, il y a aussi énormément d'élus, de maires, 53 communes aujourd'hui, qui se consacre pleinement à ce mandat.

Il a eu l'air très pressé de vous voir partir, Gaël Perdriau. Il y a dix jours, avant les sénatoriales, il a envoyé ce communiqué qui vous donne gagnant. Ça peut être démobilisé les grands électeurs autour de votre liste. Est-ce qu'il vous a savonné la planche ?

J'ai parlé de l'opacité, des convictions avec des candidats qui n'ont pas affiché clairement leur positionnement, des soutiens divers et variés, avec des raisons parfois un peu obscures.

C'est de lui dont vous parliez ?

Oui, entre autres. Il y en a bien d'autres. Il y a des élus également sur la circonscription où j'ai officié également.

Emmanuel Mandon, le député du Gier ?

Par exemple. Bon, c'est la démocratie mais le premier respect vis à vis des électeurs, c'est de dire ce que l'on veut faire avec qui et en étant cohérent par rapport à son parcours et son positionnement politique. Ça n'a pas été le cas, je le regrette.

Vous revenez du Sénat. Vous y avez été en quelque sorte intégré. Vous y retournerez lundi pour étrenner vraiment votre fonction. La plupart des ministères vont voir leurs dépenses augmenter sur le budget 2024 qui a été présenté hier. Est ce que vous estimez comme votre chef de file, Bruno Retailleau, qu'on va droit dans le mur et qu'il faut "mettre l'État au pain sec" ?

Pas au pain sec puisqu'il y a d'énormes besoins. On pourrait parler de l'hôpital public. On voit bien qu'il y a des difficultés pour nos concitoyens au niveau du pouvoir d'achat. En tout cas, les collectivités locales aujourd'hui sont encore maltraitées. Je raisonne effectivement comme Bruno Retailleau, mais je raisonne aussi comme David Lisnard, président des maires de France et en tant que président des maires de la Loire c'est ma préoccupation. J'ai sollicité de pouvoir être un des commissaires de la commission des finances. C'est une commission très importante. J'espère pouvoir obtenir ce positionnement pour pouvoir justement plaider ce besoin qu'il y ait un budget qui soit beaucoup plus orienté en soutien pour nos collectivités locales et tous les maires. Aujourd'hui, je pense à eux en tout cas, et je serai à leurs côtés pour continuer à améliorer le cadre de vie de leurs habitants.