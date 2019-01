Saint-Clair-du-Rhône, capitale du Référendum d'Initiative Citoyenne (R.I.C) ?

C'est l'une des principales revendications des gilets jaunes : à Saint-Clair-du-Rhône, un référendum pour ou contre le Référendum d'Initiative Citoyenne (R.I.C) se tiendra tout le week-end. Ce scrutin sur trois jours est organisé par deux associations et des bénévoles déterminés.

Saint-Clair-du-Rhône, France

Une première en France : à Saint-Clair-du-Rhône, un scrutin pour ou contre le Référendum d'Initiative Citoyenne (R.I.C) se tiendra les samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 janvier.

Dans le mouvement des gilets jaunes, le R.I.C, le référendum d'initiative citoyenne "en toutes matières", est devenu une des revendications principales. Il permettrait aux citoyens de proposer une loi, d'en supprimer une, de modifier la Constitution ou encore de demander le départ d'un élu à partir du moment où un certain nombre de personnes le souhaitent.

Une première en France à Saint-Clair-du-Rhône

A Saint-Clair-du-Rhône, petite commune iséroise de 4000 habitants, deux associations (Unis vers SEL-Solutions d'Echanges Libres, et Article 3) et des bénévoles déterminés, organisent, ce week-end, un scrutin sur trois jours. Les votants devront répondre à la question "Êtes-vous favorable au R.I.C, Référendum d'Initiative Citoyenne en toute matières ?". Réponses possibles : "Oui", "Non", ou "Blanc".

Ça bouge à Saint-Clair-du-rhône près de Lyon ! #RICpic.twitter.com/VRpI7QUQHf — Référendum d'Initiative Citoyenne ! (@GJfederonsnous) January 2, 2019

Les organisateurs de ce scrutin exceptionnel sont mobilisés sur le sujet depuis plusieurs années. Le 8 décembre, ils avaient déjà organisé une conférence sur le R.I.C avec Etienne Chouard, Yvan Bachaud, Léo Girod et Maxime Nicolle dit "Fly Rider", un porte-parole des gilets jaunes très influent sur les réseaux sociaux. Conférence diffusée en direct sur Facebook et Youtube, et suivie par des dizaines de milliers de personnes. C'est à ce moment là que le R.I.C est devenu l'une des revendications principales des gilets jaunes.

Pour ces deux événements, Saint-Clair-du-Rhône semble s'imposer comme la capitale du R.I.C. Et ça tombe bien : à 30 kilomètres de là, habite le père fondateur de ce fameux R.I.C : Yvan Bachaud, un Isérois de 80 ans qui fait la promotion du R.I.C depuis 41 ans. Il travaille avec les organisateurs du scrutin. 1027 électeurs sont donc appelés à voter dans un barnum en face de la mairie, les électeurs du bureau numéro 3, clin d’œil à l'article 3, qui devra être modifié si le R.I.C est mis en place.

Le rond-point Saint-Clair-du-Rhône dans l'Isère, premier rond-point à avoir défendu le RIC, publie "une liste de questions prioritaires à soumettre au référendum". pic.twitter.com/u5ZGgjNaf8 — Vincent Glad (@vincentglad) January 11, 2019

L'un des organisateurs, le président de l'association Unis vers SEL-Solutions d'Echanges Libres, affirme être gilet jaune depuis trois ans, et avoir déjà essayé de lancer ce mouvement, car pour lui ce symbole s'imposait "naturellement". Avec ce vote, il espère contribuer au grand débat national, et inspirer des citoyens pour qu'ils le reproduisent dans d'autres villes. La révolution ne l'intéresse pas dit-il, "la révolution c'est revenir à un point de départ, moi ce qui m'intéresse c'est l'évolution."