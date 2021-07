Saint-Denis : l'assesseure voilée qualifiée de "chauve-souris" dans un groupe WhatsApp du cabinet du maire

Trois adjoints au maire de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) démissionnent, un an après l'élection de Mathieu Hanotin (PS) à la tête de la ville. L'un d'entre eux, Brahim Chikhi, dénonce les propos "choquants" tenus dans une conversation WhatsApp du cabinet du maire au sujet d'une femme voilée.

C'est dans un communiqué publié en fin de journée, que la mairie de Saint-Denis a annoncé la nouvelle : la démission de trois adjoints en poste depuis l'élection du socialiste Mathieu Hanotin à la tête de la ville, en juin 2020.

Trois adjoints et un conseiller municipal démissionnent

Les trois adjoints démissionnaires sont Sonia Rabhi (en charge de la vie associative), Brahim Chikhi (adjoint chargé des finances et des ressources humaines) et Bertrand Revol ( commerces et artisanat). Un conseiller municipal, Hervé Borie, est également sur le départ.

"Un an après son élection et conformément au contrat moral passé avec chaque membre de son équipe, le Maire de Saint-Denis a souhaité redéfinir le périmètre de certaines délégations. L'objectif étant de renforcer la capacité d'action de la majorité municipale et de tirer les conséquences des difficultés rencontrées par certain.e.s dans l'exercice de leurs fonctions", écrit la ville dans son communiqué.

Les trois adjoints "ont décidé de ne pas donner suite à cette démarche constructive", en annonçant leur départ de la majorité, poursuit le texte. "Le Maire de Saint-Denis regrette cette décision qui semble dictée par des déceptions individuelles et non par des désaccords politiques. Il prend acte du choix de ces élu.e.s, et a donc procédé au retrait de leurs délégations".

Contactée par France Bleu Paris, la mairie de Saint-Denis ne donne pas d'explications supplémentaires sur ces démissions, ni sur les raisons précises de ce remaniement de "l'exécutif". Elle renvoie vers le conseil municpal du 12 juillet lors duquel seront nommés les nouveaux adjoints.

Ne pas participer à "la casse sociale"

Brahim Chikhi, l'un de ces ex-adjoints, donne sa version des faits à France Bleu Paris. Il affirme ne pas vouloir participer à la "casse sociale" prévue par la mairie. Il fait référence au long conflit qui a opposé les agents de la ville et la municipalité sur la réforme du temps de travail. Un conflit tendu, épuisant. "À la fin du conflit, j'ai quitté les syndicats et je leur ai promis que les prochaines réformes seraient discutées avec un véritable dialogue social, sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Dès le mois de janvier, on m'explique qu'on va externaliser le ménage dans les écoles. J'ai refusé, ça a été le premier accrochage".

Lundi 28 juin 2021, Brahim Chikhi est convoqué par le maire qui lui aurait annoncé le retrait de sa délégation aux ressources humaines. "Il m'a dit qu'il voulait confier les RH à l'administratif', "je ne le conçois pas, dans chaque ville, un agent est en droit de rencontrer un élu".

L'assesseure voilée qualifiée de "chauve-souris"

Mais l'épisode qui a provoqué la "goutte d'eau" et qui l'a pousé à quitter définitivement la majorité municipale est lié à la polémique lancée lors du premier tour des dernières élections régionales et départementales, le 20 juin, lorsque le candidat du RN, Jordan Bardella, se retrouve dans un bureau de vote de Saint-Denis face à une assesseure voilée. L'image est filmée par plusieurs chaînes de télévision.

Dans le groupe de discussion WhatsApp des membres du cabinet de la mairie, l'image est également commentée. France Bleu Paris a pu se procurer un extrait de la conversation. L'un des contacts partage une capture d'écran de la scène accompagnée de ce commentaire : "Je meurs", suivi d'un émoji "mort de rire". Le directeur de cabinet commente à son tour en écrivant : "En plus c'est une chauve-souris qui le fait émerger (sic)", suivi là aussi d'un émoji "mort de rire". Une des participantes à ce groupe intervient alors pour rappeler à l'ordre ses collègues : "J'ai beaucoup d'humour les gars mais là je trouve ça vraiment border".

"Je suis extrêment choqué", affirme de son côté Brahim Chikhi. "Moi en tant que fils de 'chauve-souris', je trouve ça blessant. Je peux comprendre que d'autres habitants de Saint-Denis qui est une ville multi-culturelle , une terre d'accueil, puissent être blessés. Pourtant ce directeur de cabinet n'a pas été sanctionné, il n'y a pas eu de rappel", assure-t-il. "Il y a une sorte d'omerta, tout le monde était au courant mais personne n'osait en parler, mais pour moi on a pas sa place à Saint-Denis si on a ce genre d'humour". Brahim Chikhi assure que des agents ont informé le maire directement de cette remarque, "et pourtant il ne s'est rien passé".

Les ex-adjoints montent un groupe dissident

Contactée par France Bleu Paris, sur cette discussion Whatsapp, la mairie répète que le départ des élus est strictement lié aux nouvelles prérogatives à partager dans l'exécutif. Elle rappelle que le maire, Mathieu Hanotin, avait pris la défense de l'assesseure voilée, face aux attaques émanant de la fachosphère. "Je n'accepterais jamais qu'une dionysienne qui fait son devoir de citoyenne soit attaquée de cette manière", écrivait-il. Le directeur de cabinet, contacté également pas notre rédaction, n'a pas donné suite à nos appels ni à notre sms.

Brahim Chikhi lui a décidé de monter un groupe dissident baptisé Notre Saint-Denis Ensemble auquel se rallient les trois autres élus sur le départ, Sonia Rabhi, Bertrand Revol et Hervé Borie. Ils retrouveront leurs anciens collègues de la majorité, le 12 juillet, lors de la prochaine séance du conseil municipal.