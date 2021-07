Saint-Denis : l'affaire de la "chauve-souris" s'invite au conseil municipal

Un adjoint démis de ses fonctions, un autre qui démissionne et un directeur de cabinet accusé de propos racistes... la séance du conseil municipal de Saint-Denis, ce lundi soir, n'a pas été de tout repos pour le maire Mathieu Hanotin (PS) et sa majorité.

"Un dérapage", selon le maire

Comme prévu, la polémique autour de son directeur de cabinet s'est invitée dans les débats. Frédéric Bonnot est accusé d'avoir comparé une assesseure voilée de confession musulmane à "une chauve-souris", dans une conversation Whatsapp professionnelle regroupant plusieurs membres du cabinet. Depuis la révélation de ces propos, des habitants et des opposants politiques au maire, réclament son renvoi.

Un nouveau rassemblement était d'ailleurs organisé, ce lundi soir, devant l'hôtel de ville, juste avant le début du conseil. Mathieu Hanotin a pris la parole pour rappeler les sanctions prises à l'encontre de son directeur de cabinet : 3 jours de mise à pied avec retrait de salaire, la plus haute sanction qu'il pouvait prendre en tant que maire, répète-t-il. Mais l'élu refuse de renvoyer son collaborateur. "Je ne crois pas à la chasse à l'homme, parce que la chasse à l'homme on sait quand ça commence, jamais quand ça se termine", affirme-t-il.

"Il s'agit d'un dérapage qui a été condamné par cette majorité, comme par moi-même, qui a fait l'objet d'une sanction", rappelle Mathieu Hanotin qui "veut défendre l'honneur de cet homme qui s'est engagé toute sa vie contre le racisme". Face à l'émotion de la rue, le maire préfère croire à "des mesures proportionnées de justice et de sanctions".

"Je ne crois pas à la chasse à l'homme" - Mathieu Hanotin, maire (PS) de Saint-Denis Copier

L'assesseure voilée souhaite que "cette polémique s'arrête"

Le directeur de cabinet a présenté personnellement ses excuses à l'assesseure voilée. Celle-ci a écrit une lettre au maire qui l'a lue pendant la séance. La femme, visée par la fachosphère depuis qu'elle a été photographiée dans le bureau de vote où votait Jordan Bardella (RN) lors des dernières élections, affirme avoir accepté les excuses de Frédéric Bonnot. "Ses mots n'étaient pas corrects mais il a bien compris son erreur, moi je ne demande la démission de personne (...) Je ne souhaite pas qu'on utilise cette histoire pour faire croire que vous ou votre équipe soit raciste", écrit-elle. Puis, la Dionysienne conclut sa lettre avec ce rappel : "Mon choix religieux et vestimentaire ne regarde que moi. Pour moi, pour ma famille, pour Saint-Denis, j'aimerais que cette polémique s'arrête".

"J'aimerais que cette polémique s'arrête" - lettre de l'assesseure voilée lue par le maire Mathieu Hanotin Copier

Mais dans l'opposition, les explications du maire ne passent pas. Pour Laurent Russier, ex-maire communiste, "suspendre pour trois jours, c'est vaiment ne pas se rendre compte que ça a blessé et que ça continue de blesser énormément de Dionysiens et Dionysiennes".

Deux adjoints remplacés

Durant cette séance, le maire a acté le départ de deux adjoints : Brahim Chikhi, à l'origine des révélations sur les propos du directeur du cabinet, se voit retirer sa délégation aux finances et aux ressources humaines. Il est remplacé par Yannick Caillet. Quant à Corentin Duprey, adjoint à la propreté et au cadre de vie, il laisse sa place à Benjamin Meura pour se concenter sur ses autres mandats d'élu, notamment à Plaine Commune.

Bertrand Revol et Hervé Borie, les deux élus dont Mathieu Hanotin avait annoncé le départ la semaine dernière, restent finalement. Pareil pour Sonia Rabhi qui a pourtant voté contre le retrait de délégation à Brahim Chikhi. L'adjointe à la vie associative a même pris la parole pour partager sa "tristesse" de voir à un de ses anciens collègues être "jeté comme une vieille chaussette". "On gagne ensemble, on doit finir ensemble", a-t-elle rappelé avant de quitter, la salle avant même la fin de la séance. La relation semble être glaciale entre l'adjointe et le maire.

Une situation floue qui, là aussi, traduit selon Laurent Russier, la crise que traverse l'exécutif : "Finalement, il [Mathieu Hanotin] souhaite diriger Saint-Denis comme une entreprise où il y aurait un patron tout puissant, mais on voit bien que ça tangue du côté de ses adjoints, que c'est plus grave que ça, c'est une façon de faire de la politique assez inquiétante".