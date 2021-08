Saint-Denis : le directeur de cabinet du maire démis de ses fonctions

Frédéric Bonnot, le directeur de cabinet du maire PS de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Mathieu Hanotin, quittera ses fonctions le 31 août prochain. La décision intervient après une polémique autour de propos tenus envers une assesseure voilée lors du dernier scrutin départemental et régional.

Le maire PS de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Mathieu Hanotin, changera officiellement de bras droit ce mardi 31 août. Le directeur de cabinet de l'édile, Frédéric Bonnot, va être démis de ses fonctions, une information confirmée par le service de communication de la mairie de Saint-Denis.

David Lebon, l'actuel directeur de cabinet du territoire Plaine Commune, remplacera Frédéric Bonnot dans ses fonctions à l’hôtel de ville.

La décision intervient après l'affaire de la "chauve-souris"

Ce changement à la tête du cabinet du maire a lieu un peu plus de deux mois après une polémique déclenchée au sein de l'équipe municipale en juin dernier. Lors du premier tour des élections régionales et départementales, le 20 juin, le candidat du RN, Jordan Bardella, est filmé dans un bureau de vote de Saint-Denis face à une assesseure voilée. L'image, partagée dans une conversation WhatsApp privée du cabinet du maire, a ensuite été commentée par Frédéric Bonnot qui a qualifié l'assesseure de "chauve-souris". Il avait présenté ses excuses quelques jours plus tard.