Saint-Denis : le maire annonce la réintégration de trois élus dans sa majorité, l'un d'entre eux dément

La majorité municipale s'enfonce dans la crise à Saint-Denis (Seie-Saint-Denis). Après la polémique sur la femme voilée qualifiée par son directeur de cabinet de "chauve-souris", le maire Mathieu Hanotin (PS) annonce la réintégration de trois élue dont la démission était annoncée, mardi soir.

Le maire annonce la réintégration de trois élus

Dans un post publié sur Facebook, ce jeudi, le maire écrit : "Les échanges politiques au sein de la majorité municipale, dont la presse a pu faire écho ces derniers jours, nous ont amenés à un dialogue constructif avec une partie des adjoints qui avaient décidé, sous l'impulsion de Monsieur Brahim Chikhi, de quitter l'exécutif".

Mathieu Hanotin annonce qu'Hervé Borie et Bertrand Revol siégeront dans la majorité. Ce dernier gardera même sa fonction d'adjoint en charge de l'économie sociale et solidaire, du tourisme et de l'économie de la culture. "Je maintiens également Sonia Rabhi dans ses fonctions dans ses fonctions d'ajointe en charge de la vie associative". Sans surprise, Brahim Chikhi, qui a dénoncé publiquement les propos du directeur de cabinet, se verra retirer sa délégation, lors du prochain conseil municipal prévu ce lundi 12 juillet.

Joint par France Bleu Paris, Bertrand Revol "confirme" sa réintégration au sein de la majorité municipale mais refuse de donner plus d'explications. Hervé Borie explique : "On a jamais quitté la majorité municipale. On a eu des discussions sur la méthode et on a été amenés sur le terrain par un autre élu", dit-il, en faisant référence à Brahim Chikhi. "Il peut y avoir des tensions, des désaccords mais jamais nous avons dit que nous quittions la majorité", répète-t-il.

"Je démens"

En revanche, le discours est plus surprenant de la part de Sonia Rabhi. Contactée par France Bleu Paris, après la publication du maire sur Facebook, elle "dément" fermement sa réintégration au sein de la majorité municipale. "J'ai eu Mathieu Hanotin ce matin au téléphone et je lui ai bien dit qu'en l'état ce n'était pas possible, cela irai à l'encontre de mes valeurs. Je lui ai dit que je le laisserai faire lundi au conseil municipal s'il veut me retirer ma délégation". S

onia Rabhi apporte son soutien à Brahim Chikhi, cible des attaques de la part de certains élus de la majorité, dit-elle, depuis qu'il a osé parler. _"On le traite de misogyne, c'est totalement faux !", "J'ai rappelé au maire qu'il y a un an, on avait gagné ensemble et qu'on doit continuer ensemble, je ne veux pas lâcher Brahim". Et elle conclut : "S'ils veulent des moutons, qu'ils aillent à la ferme"._

Brahim Chikhi, lui, dénonce le "volte-face" de Bertrand Revol et Hervé Borie qui ont "retourné leur veste", selon lui. Il rappelle que les deux hommes avaient signé, le 4 juillet dernier, un courrier, que France Bleu Paris a pu consulté. Ils signaient alors ce document rédigé par Brahim Chkhi qui annonçait à Mathieu Hanotin leur "volonté de [se] constituer en groupe politique au sein du conseil municipal" sous le nom de Notre Saint-Denis ensemble.