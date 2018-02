La semaine aura été longue pour le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau :

Jeudi la remise en question du projet d'A45 qu'il défend

Mercredi la publication d'un article dans Le Progrès qui met en lumière le départ de 45 cadres à la mairie depuis le début du mandat du maire Les Républicains.

Dimanche dernier, sur les réseaux sociaux, l'annonce de son adjoint au commerce Lionel Saugues qui quitte la municipalité sur fond d'opposition sur le fond et la forme.

Ce vendredi, le maire a tenu donc tenu à remettre les points sur les i dans une conférence de presse de plus d'une heure et demi au cours de laquelle il a réglé ses comptes avec Lionel Saugues et les médias.

La démission "lâche" de Lionel Saugues

"J'ai trouvé la méthode assez lâche. Il ne m'a pas parlé en face". Le terme est assumé par le maire de Saint-Étienne pour son adjoint dont il assure qu'il a tenté de le remettre dans le droit chemin dès le mois de juillet. Sur celui du travail et de la présence en mairie en tout cas. "Les élus de la majorité se réunissent chaque lundi soir pour débattre. En trois ans on a dû le voir cinq ou six fois" assure le maire stéphanois qui avait prévu de s'en séparer. "Il a voulu tirer avantage de la situation en devançant ma décision. Aujourd'hui, il ne sait plus trop où il en est et je peux le comprendre. Il n'y a jamais eu le moindre désaccord entre nous. Il aurait encore fallu que l'on puisse se parler. Mais il n'était jamais en mairie".

C'est Pascale Lacour qui récupère le poste d'ajointe au commerce laissé vacant.

"45 cadres sont partis ? 212 sous Maurice Vincent !"

Dernier dossier qui aura gâché la semaine du maire de Saint-Étienne, celui des 45 cadres de la mairie, partis depuis 2014. Nombre révélé dans la presse locale qu'il veut relativiser : "Il y avait des fins de contrat, des mutations pour des promotions dans d'autres collectivités. Enfin bref : c'est un non-événement !"

Et argument massue, sous le mandat de Maurice Vincent ce ne seraient pas 45 cadres qui ont quitté leur poste mais 212. A 2 ans du terme de son mandat, qu'on se le dise, Gaël Perdriau ne prendra déjà plus le risque de voir l'image sa gestion de la municipalité détériorée.