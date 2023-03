Saint-Étienne : des habitants s'inquiètent de la baisse des subventions aux associations et aux écoles

Le conseil municipal a adopté ce lundi après-midi son budget pour l'année 2023. Un budget de 309,227 millions d'euros. Les dépenses de fonctionnement représentent 234,268 millions d'euros ; les dépenses d'investissement 74,960 millions d'euros. Un budget "juste et équilibré" selon le maire Gaël Perdriau. Un budget de rigueur selon l'opposition de gauche qui dénonce une baisse des subventions aux associations de 2.77 millions d'euros.

"Il faut le reconnaitre, cette année est exceptionnelle en bien des circonstances, concède Gaël Perdriau, et nous avons, non pas seulement au milieu associatif, et j'ai envie de dire dans une moindre mesure, environs de 12% à 15%, demandé aux associations de faire des efforts. Mais nous avons envisagé bien sur de faire des économies. On ne peut pas trouver 20 millions d'euros en économisant 1.5 million d'euros auprès des associations. Donc c'est sur la masse salariale, c'est sur le fonctionnement général et les charges de fonctionnement général de l'ensemble des services, le cabinet du maire évidemment y a contribué dans des proportions supérieures, parce que j'ai souhaité cette exemplarité, de façon à équilibrer nos budgets".

Mais pour de nombreux Stéphanois le compte n'y est pas. Sous les fenêtres de l'Hôtel de ville un rassemblement est organisé à l'appel du collectif Associations en danger 42 qui a lancé une pétition en ligne contre la baisse des dotations aux associations, de nombreux enseignants ou parents d'élèves d'écoles stéphanoises dénoncent également la baisse des subventions aux projets pédagogiques et puis le Comité Défaite organise de son côté un " marathon de la démission ".

"STAS gratuite pour tous", "A Saint-Étienne, deux tiers des projets pédagogiques finissent à la poubelle faute de financement municipal", "amiante partout, travaux nulle part".... une dizaine d'enfants sont venus avec leurs pancartes. Sur celle de Lou on peut lire "projet soupe refusé". Elle explique "l'année dernière on faisait des soupes à l'école, et on aimait bien faire des soupes, et du coup cette année on ne peut plus en faire parce qu'on n'a pas assez d'argent pour payer les légumes". Dans de nombreuses écoles de Saint-Étienne, cette année, les demandes de subvention à la Ville pour financer des projets pédagogiques ont été refusé explique Jérémy Rousset du SNUIPP "un exemple : une classe nature qui devait se passer dans le Pilat, 1.800 euros demandés, zéro accordé. De fait, soit ce sont les familles qui payent, mais elles n'en ont pas les moyens, soit le projet est annulé. Et c'est ce qu'on observe dans de nombreuses écoles à Saint-Étienne. Il y a un vrai cri du cœur de la soixantaine d'écoles publiques de Saint-Etienne. C'est assez incroyable. Des directeurs, des directrices d'écoles et des enseignants se sont réunies il y a une quinzaine de jours. Tous avaient un point de vue consensuel sur la situation. Et du côté du SNUIPP on a eu de nombreux retours directs d'écoles qui nous disent : tout le monde est en colère on a envie de bouger". Une réunion d'ampleur, un conseil d'école géant à l'échelle de la ville, est prévue d'ici la fin de l'année pour parler de la situation.

Les représentants des associations, dont les subventions vont baisser, sont finalement peu nombreux à ce rassemblement. Et surtout très discrets. Ils expliquent que "le climat est délétère" depuis la publication de leur pétition . Ils parlent d'une "ambiance de chasse aux sorcières" à la mairie. Et avouent avoir peur de représailles si ils se mettent en avant. Car "rien n'est signé" disent-ils. Ils craignent de perdre encore plus que prévu s'ils critiquent les décisions municipales.

Mais les craintes sont réelles, avec des répercussions sur l'emploi, notamment dans le milieu culturel. "On s'attend à ce que les baisses de subventions soient locales mais aussi nationales explique Fred, de la CIP 42, le collectif des intermittents et précaires de la Loire, On s'aperçoit maintenant qu'il y a déjà des annulations de spectacles qui se font en prévision des futures baisses qui va y avoir. Des gens qui avaient des dates prévues pour la saison 2023-2024, et qui reçoivent des coups de fil comme quoi non, on ne va pas prendre votre spectacle parce, toujours la même chose, baisse de subventions".

Comme à chaque conseil municipal depuis les révélations de Médiapart, le comité Défaite organise un évènement sur les marches de l'Hôtel de ville pour demander la démission de Gaël Perdriau. Après "le pot de départ", "la soupe aux choux/tombola" et le "karaoké/galette des rois", cette fois-ci un "marathon de la démission" est lancé. Avec une course humoristique et revendicative autours de l'Hôtel de ville.