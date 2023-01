Saint-Étienne : entre coupes budgétaires et affaire Perdriau, un nouveau conseil municipal sous tensions

16h23 : "c'est à contrecœur" que nous devons baisser les subventions aux associations estime Nora Berroukèche, adjointe au maire en charges des finances. La ville veut maintenir un autofinancement de 3 millions d'euros. Elle doit donc contenir ses dépenses de fonctionnement. "On aurait pu choisir la solution de facilité en augmentant les impôts. Un point d'augmentation c'est 1 million d'euros pour notre ville. Nous avons pris les meilleures décisions permettant à la Ville de supporter cette situation délicate".

16h05. Début du débat sur les orientions budgétaires. En préambule, Gaël Perdriau estime que "les finances sont saines et bien gérées". Et prend pour exemple l'encours de la dette : 451 millions d'euros en 2014 contre 270 millions d'euros en 2021 et 260 millions d'euros en 2023. Les charges de fonctionnement : 288 millions d'euros en 2014 contre 284 millions d'euros en 2021. Par ailleurs, la Ville n'a plus d'emprunts toxiques. Le maire rappelle la baisse des dotations de l'État : plus de 120 millions d'euros en cumulés depuis 2014. Il rappelle que dans un contexte difficile, la municipalité a choisi de ne pas augmenter les prix (de la cantine, de la crèche, les impôts) ; tout en continuant à investir. Le plan de rénovation des écoles, des centres sociaux, les budgets sécurité, le plan cancer, le CCAS... tout ces budgets sont sanctuarisés. La masse salariale va progresser de 6 millions d'euros par an à partir de 2023. Les charges de fonctionnement général (l'énergie) également. La facture d'électricité de la Ville va être multipliée par 4, soit une dépense de 15 millions d'euros. Augmenter la taxe foncière pourrait être un levier mais ce n'est pas le choix de la municipalité : " Nous avons pris un engagement mais nous ne savons pas combien de temps nous allons pouvoir le tenir (...) Collectivement nous devons faire des efforts pour pouvoir tenir notre engagement de ne pas augmenter les impôts ".

15h50. Passe d'armes entre l'opposition de gauche et le maire. Gaël Perdriau accusant les élus de l'opposition de ne pas siéger lors des réunions préparatoires et de ne pas faire de propositions. Les élus de gauche se défendant avec véhémence assurant qu'ils siègent lors de ces commissions et qu'au contraire, c'est le maire qui est absent (il explique de son côté qu'il fait partie d'une équipe et qu'il lit les comptes-rendus). Les deux camps se traitent mutuellement de mensonges, tout simplement. Pour l'écologiste Olivier Longeon, se focaliser sur les commissions et aussi une façon pour le maire d'éviter le débat en séance.

15h10. Christiane Michaud-Farigoule adjointe en charge du développement durable présente le rapport sur le développement durable pour l'année 2022. 27% des lampadaires de la Ville sont équipés de LED. Concernant la biodiversité : 420 arbres plantés durant l'hiver 2021-2022 ; plan de protection des martinets ; des travaux ont été menés dans les cours de deux écoles de la ville (Molina et Fauriel). Mais pour Jean Duverger, élu écologiste, plusieurs arbres ont été coupés dans la Grand'rue et Saint-Étienne n'est pas une ville suffisamment favorable aux piétons et aux cyclistes. Julie Tokhi estime que la Ville ne va même pas au niveau des recommandations du gouvernement et revient sur la fermeture des serres municipales . Selon elle, le centre-ville est de plus en plus bétonné. Dans ce contexte, la construction d'une "patinoire olympique" ne semble "pas logique" à François Boyer du groupe Saint-Etienne demain. Le maire Gaël Perdriau répond en parlant d'une "suite effrénée de mauvaise foi voire de jalousies". Pour lui les baromètres des villes marchables ou cyclables ne sont pas fiables. Gaël Perdriau explique que si des arbres sont coupés, c'est parce qu'ils sont malades et il attaque l'opposition : "c*'est ce qui vous dérange : qu'on en fasse plus que ce que vous auriez fait (...) l'équipe que vous avez devant vous a une vision pour la Ville et nous ne faisons pas que parler*" nous agissons.

14h40. Marc Chassaubéné, adjoint au maire à la culture, et Christiane Jodard, adjointe en charge des ressources humaines, présentent le rapport sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes pour l'année 2021. Rapport jugé "indigne" par Julie Tokhi du groupe écologiste. Laetitia Valentin, du groupe Saint-Étienne demain, estime également que l'action de la Ville est insuffisante et s'interroge sur les conséquences, pour les femmes, de l'extinction des lumières la nuit ou de la baisse des subventions aux structures d'éducation populaire. Le maire Gaël Perdriau prend acte et passe au point suivant.

14h30. Bonjour et bienvenue dans cet article pour suivre les moments importants du conseil municipal de Saint-Étienne ce lundi 30 janvier 2023. La séance va commencer.