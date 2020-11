Saint-Etienne : Jean Castex a visité le CHU et rencontré les soignants, sans promesse ni annonce

Cela fait maintenant des semaines que la métropole stéphanoise est parmi les plus touchées par le coronavirus que ce soit en terme de taux d'incidence ou de surcharge de l'appareil hospitalier.

La visite de Jean Castex, invité par le député LREM de la Loire Jean-Michel Mis, était donc très attendue ce samedi par des soignants qui espéraient un électrochoc dans la population et plus de moyens pour exercer leurs métiers. Au cours d'une visite dans le service de réanimation il a notamment échangé avec un médecin qui lui indiquait que "dans la Loire il y a 200 lits de réanimation mais qu'ils ne peuvent pas tous être alloués au Covid". "La solution " réagit Jean Castex "c'est d'empêcher les flux, de traiter en amont pour stopper l'épidémie par les mesures barrières. Il y a toujours des gens qui disent qu'on n'a qu'à augmenter le nombres de lits. Mais ce n'est pas possible !"

Jean Castex n'a fait aucune annonce particulière aux soignants, eux qui se disent épuisés, au bord du précipice après des mois de surcharge et avant des semaines qui s'annoncent tout aussi compliquées. Le Docteur Pascale Oriol est membre du Collectif Inter Hôpitaux qui a échangé avec l'équipe du Premier Ministre : "Le Ségur de la Santé a mis en place des choses malgré lesquelles le salaire des paramédicaux reste inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Nous avons insisté sur le problème de fond qui n'est pas le financier mais la qualité de vie au travail. Ce sera traité au niveau du Ségur mais cela ne suffira pas et il ne faudrait pas que cela traine trop car nous sommes en vraie souffrance. Nous allons passer cette crise parce que nous n'avons pas le choix mais derrière, certains vont quitter l'hôpital public et la difficulté sera encore plus grande qu'avant le Covid".

Pour le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau, très critique envers la politique gouvernementale depuis des semaines, au-delà des remerciements et des encouragements, il faudra maintenant des moyens pour les soignants stéphanois, au risque que l’hôpital craque au pire des moments.