Saint-Étienne : l'ancien adjoint Gilles Artigues victime d'un chantage à la sextape

Gaël Perdriau et Gilles Artigues au soir de la victoire lors des élections municipales de juin 2020 à Saint-Étienne.

La lecture de l'enquête publiée ce vendredi par Mediapart est édifiante. Le site d'informations révèle que l'entourage du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau (LR), aurait utilisé une vidéo érotique de l'ancien adjoint Gilles Artigues pour le faire chanter, et ainsi brider les ambitions politiques de l'ancien élu centriste, qui visait lui aussi la mairie de Saint-Étienne. Un chantage et une véritable machination, puisque selon l'enquête de Mediapart, l'entourage du maire de Saint-Étienne aurait en fait tendu un piège à Gilles Artigues afin d'obtenir la sextape.

Guet-apens dans un hôtel parisien

Les faits remontent à la fin 2014. Gilles Artigues est en déplacement à Paris avec l'actuel adjoint au maire de Saint-Étienne à l'éducation, Samy Kefi-Jérôme, qui apparaît d'ailleurs dans les captures d'écran de la vidéo érotique publiées par Mediapart. Les deux hommes se trouvent dans une chambre d'hôtel, avec un troisième homme, qui se trouve être un escort-boy gay. Samy Kéfi-Jérôme aurait présenté les deux hommes, avant de les laisser seuls dans la chambre. S'ensuit un massage érotique, filmé à l'insu de Gilles Artigues et de l'escort-boy. Un extrait de la vidéo est montré quelques mois plus tard à Gilles Artigues, des images qu'il ne peut assumer, lui qui a toujours affiché des positions très conservatrices sur l'homosexualité. Gilles Artigues choisit donc de ne pas faire de vague et de garder le secret.

Si l'affaire est révélée huit ans après, c'est par le témoignage de Gilles Rossary-Lenglet, lui aussi engagé en politique en 2014, et qui était en couple avec Samy Kéfi-Jérôme au moment des faits. Il raconte à Mediapart avoir planifié la rencontre filmée à l'hôtel parisien. Un coup monté avec son ancien compagnon, dans le but d'utiliser la vidéo pour faire pression sur Gilles Artigues.

Gilles Rossary-Lenglet assure qu'une fois la vidéo tournée, le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau et son directeur de cabinet, Pierre Gauttieri, "ont mandaté Samy pour montrer la courte vidéo. Le message était clair : il ne fallait pas que Gilles Artigues fasse d’écart s’il ne voulait pas que la vidéo sorte." Le maire de Saint-Étienne et son directeur de cabinet, contactés par Mediapart, nient toute implication dans cette affaire. Samy Kéfi-Jérôme n'a lui pas répondu aux sollicitations du site d'informations.

Un deuxième volet, financier, dans l'affaire ?

Quant à Gilles Artigues, qui a démissionné de la mairie de Saint-Étienne en mai 2022 pour raisons personnelles, il indique à Mediapart, par la voix de son avocat Me Buffard, qu'il a "fait l'objet à de nombreuses reprises, de chantage" en lien avec la menace de diffusion de la vidéo. Il a décidé de _porter plainte pour "chantage aggravé_". La plainte n'a pas encore été déposée d'après le parquet de Saint-Étienne.

Par ailleurs, cette affaire de chantage en cache peut-être une autre. Toujours selon les révélations de Mediapart, Samy Kéfi-Jérôme et son ex-compagnon Gilles Rossary-Lenglet auraient réclamé 50.000 euros en contrepartie de la vidéo. Cet argent aurait transité via des subventions municipales à deux associations stéphanoises, qui les auraient reversées aux intéressés.